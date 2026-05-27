Литва закупит 936 финских бронетранспортеров Patria

«Согласно решению ГСО, мы приобретем 936 бронетранспортеров Patria финского производства, до 2030 года планируется закупить 300 единиц», — сообщил президент Гитанас Науседа после заседания ГСО.

По его словам, одно из требований к производителю — производство бронетехники должно осуществляться и в Литве.

«Мы могли бы интегрироваться в цепочку производства этих бронетранспортеров», — отметил глава государства.

По словам Науседы, эта закупка является одним из элементов создания национальной дивизии.

«Это никак не конкурирует с нашим приоритетом по дальнейшему укреплению противовоздушной обороны. Предусмотренные средства будут направлены на закупку этих бронетранспортеров, дополнительных денег на эти цели не запрашивается и не предусмотрено», — указал он.

В свою очередь, министр обороны Робертас Каунас заявил, что новые бронетранспортеры не заменят уже имеющиеся боевые машины пехоты Vilkas или закупаемые CV90.

«Это дополнение, это то, что нужно армии, чтобы 20 и более тысяч солдат могли безопасно доставляться на линию фронта и обратно. Это также медицинские, противовоздушные и инженерные возможности», — сказал министр.

«Это многофункциональная платформа различного назначения, на нее можно устанавливать системы MSHORAD, что означает использование и для противовоздушной обороны», — добавил он.

По его словам, при поиске бронетехники оценивались предложения многих производителей и был выбран оптимальный вариант Patria, а переговоры о производстве в Литве будут продолжены.

По предварительным оценкам, эта закупка до 2036 года может обойтись примерно в полтора миллиарда евро, отметил Каунас.

«Часть (финансирования — BNS) до 2030 года предусмотрена, никаких дополнительных выделений или перераспределений здесь делать не нужно. Это последовательная работа, запланированная для развития дивизии», — пояснил он.

Как сообщало агенстство BNS, Первая дивизия литовской армии была создана в прошлом году, ее полное формирование численностью около 20 тыс. военнослужащих планируется завершить к 2030 году.

Общий оборонный бюджет в этом году составляет около 4,8 млрд евро, или 5,38% валового внутреннего продукта.

Финансирование обороны в Литве увеличено не только для развития национальной дивизии, но и для закупки новой техники, подготовки инфраструктуры для литовской армии и дислоцированных в стране войск союзников.