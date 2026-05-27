Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Мая Завтра: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Доступность

Литва закупит 936 финских бронетранспортеров Patria

Редакция PRESS 27 мая, 2026 14:28

Мир 0 комментариев

LETA

Литва закупит 936 колесных бронетранспортеров Patria финского производства, постановил в среду Государственный совет по обороне Литвы (ГСО).

«Согласно решению ГСО, мы приобретем 936 бронетранспортеров Patria финского производства, до 2030 года планируется закупить 300 единиц», — сообщил президент Гитанас Науседа после заседания ГСО.

По его словам, одно из требований к производителю — производство бронетехники должно осуществляться и в Литве.

«Мы могли бы интегрироваться в цепочку производства этих бронетранспортеров», — отметил глава государства.

По словам Науседы, эта закупка является одним из элементов создания национальной дивизии.

«Это никак не конкурирует с нашим приоритетом по дальнейшему укреплению противовоздушной обороны. Предусмотренные средства будут направлены на закупку этих бронетранспортеров, дополнительных денег на эти цели не запрашивается и не предусмотрено», — указал он.

В свою очередь, министр обороны Робертас Каунас заявил, что новые бронетранспортеры не заменят уже имеющиеся боевые машины пехоты Vilkas или закупаемые CV90.

«Это дополнение, это то, что нужно армии, чтобы 20 и более тысяч солдат могли безопасно доставляться на линию фронта и обратно. Это также медицинские, противовоздушные и инженерные возможности», — сказал министр.

«Это многофункциональная платформа различного назначения, на нее можно устанавливать системы MSHORAD, что означает использование и для противовоздушной обороны», — добавил он.

По его словам, при поиске бронетехники оценивались предложения многих производителей и был выбран оптимальный вариант Patria, а переговоры о производстве в Литве будут продолжены.

По предварительным оценкам, эта закупка до 2036 года может обойтись примерно в полтора миллиарда евро, отметил Каунас.

«Часть (финансирования — BNS) до 2030 года предусмотрена, никаких дополнительных выделений или перераспределений здесь делать не нужно. Это последовательная работа, запланированная для развития дивизии», — пояснил он.

Как сообщало агенстство BNS, Первая дивизия литовской армии была создана в прошлом году, ее полное формирование численностью около 20 тыс. военнослужащих планируется завершить к 2030 году.

Общий оборонный бюджет в этом году составляет около 4,8 млрд евро, или 5,38% валового внутреннего продукта.

Финансирование обороны в Литве увеличено не только для развития национальной дивизии, но и для закупки новой техники, подготовки инфраструктуры для литовской армии и дислоцированных в стране войск союзников.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона
Эксклюзив

К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона

Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке
Важно

Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке (5)

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу
Важно

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Читать
Загрузка

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Читать

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Важно 20:24

Важно 0 комментариев

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Читать

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Читать

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Всюду жизнь 20:12

Всюду жизнь 0 комментариев

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Читать

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Важно 20:01

Важно 0 комментариев

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

Читать