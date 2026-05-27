Супербактерии пошли на жару: учёные нашли ещё один неприятный эффект климата

Новое международное исследование связывает изменение климата с ростом генов устойчивости к антибиотикам у сальмонеллы. Это не значит, что бактерии внезапно прочитали прогноз погоды и решили стать опаснее. Речь о другом: тёплая и меняющаяся среда может помогать им быстрее распространять механизмы защиты.

Учёные изучили более 480 тысяч образцов сальмонеллы из 139 стран за период с 1940 по 2023 год. По их оценке, изменение климата связано примерно с 10-процентным ростом генов антибиотикорезистентности у этой бактерии. Особенно заметный рост исследователи увидели на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Южной Азии и странах к югу от Сахары.

Сальмонелла сама по себе — не абстрактный монстр из лаборатории, а вполне бытовая неприятность. Она может быть связана с едой, водой, кухней, жарой, хранением продуктов и санитарией. И если такая бактерия всё хуже реагирует на лекарства, обычное пищевое отравление уже выглядит не таким уж обычным.

Главные виновники антибиотикорезистентности всё ещё прежние: чрезмерное и неправильное использование антибиотиков у людей, животных и в сельском хозяйстве. Но теперь к этой картине добавляется климатический слой. Жара, изменения осадков и стресс для экосистем могут создавать условия, в которых бактериям легче выживать, обмениваться генами и адаптироваться.

Самое неприятное здесь в том, что антибиотикорезистентность не выглядит как катастрофа из фильма. Она не приходит огромной волной и не взрывается в небе. Она просто постепенно делает привычные лекарства менее надёжными.

По оценкам ВОЗ, бактериальная устойчивость к антибиотикам напрямую стала причиной 1,27 млн смертей в 2019 году и была связана почти с 5 млн смертей. То есть речь не о далёком научном страхе, а о проблеме, которая уже существует.

Исследователи не говорят, что климат — единственная причина. И это важно. Бактерии становятся устойчивыми прежде всего из-за человеческих привычек: антибиотики “на всякий случай”, самолечение, неправильные дозы, массовое применение препаратов там, где без них можно было бы обойтись.

Но если к этому добавить жару, засухи, ливни, нарушение санитарных систем и более быстрый обмен микробов между средами, получается совсем неприятная формула. Чем теплее и хаотичнее становится мир, тем комфортнее может быть некоторым бактериям.

И вот тут климатический кризис перестаёт быть только темой про ледники и белых медведей. Он неожиданно оказывается рядом с разделочной доской, курицей в холодильнике и таблеткой, которая однажды может не сработать.