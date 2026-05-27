Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Супербактерии пошли на жару: учёные нашли ещё один неприятный эффект климата

Редакция PRESS 27 мая, 2026 14:12

Обычно климатический кризис представляют через пожары, засухи, наводнения и тающие ледники. Но у потепления, похоже, есть ещё один неприятный и совсем не кинематографичный эффект: бактерии могут становиться всё устойчивее к антибиотикам.

Новое международное исследование связывает изменение климата с ростом генов устойчивости к антибиотикам у сальмонеллы. Это не значит, что бактерии внезапно прочитали прогноз погоды и решили стать опаснее. Речь о другом: тёплая и меняющаяся среда может помогать им быстрее распространять механизмы защиты.

Учёные изучили более 480 тысяч образцов сальмонеллы из 139 стран за период с 1940 по 2023 год. По их оценке, изменение климата связано примерно с 10-процентным ростом генов антибиотикорезистентности у этой бактерии. Особенно заметный рост исследователи увидели на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Южной Азии и странах к югу от Сахары.

Сальмонелла сама по себе — не абстрактный монстр из лаборатории, а вполне бытовая неприятность. Она может быть связана с едой, водой, кухней, жарой, хранением продуктов и санитарией. И если такая бактерия всё хуже реагирует на лекарства, обычное пищевое отравление уже выглядит не таким уж обычным.

Главные виновники антибиотикорезистентности всё ещё прежние: чрезмерное и неправильное использование антибиотиков у людей, животных и в сельском хозяйстве. Но теперь к этой картине добавляется климатический слой. Жара, изменения осадков и стресс для экосистем могут создавать условия, в которых бактериям легче выживать, обмениваться генами и адаптироваться.

Самое неприятное здесь в том, что антибиотикорезистентность не выглядит как катастрофа из фильма. Она не приходит огромной волной и не взрывается в небе. Она просто постепенно делает привычные лекарства менее надёжными.

По оценкам ВОЗ, бактериальная устойчивость к антибиотикам напрямую стала причиной 1,27 млн смертей в 2019 году и была связана почти с 5 млн смертей. То есть речь не о далёком научном страхе, а о проблеме, которая уже существует.

Исследователи не говорят, что климат — единственная причина. И это важно. Бактерии становятся устойчивыми прежде всего из-за человеческих привычек: антибиотики “на всякий случай”, самолечение, неправильные дозы, массовое применение препаратов там, где без них можно было бы обойтись.

Но если к этому добавить жару, засухи, ливни, нарушение санитарных систем и более быстрый обмен микробов между средами, получается совсем неприятная формула. Чем теплее и хаотичнее становится мир, тем комфортнее может быть некоторым бактериям.

И вот тут климатический кризис перестаёт быть только темой про ледники и белых медведей. Он неожиданно оказывается рядом с разделочной доской, курицей в холодильнике и таблеткой, которая однажды может не сработать.

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям
Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу
Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу

Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке
Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Загрузка

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

