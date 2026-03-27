Коты оказались «моложе», чем думали: новая ДНК-версия ломает старую историю

Раньше считалось, что кошек приручили около 10 000 лет назад на Ближнем Востоке — вместе с первыми земледельцами.
Теперь картина другая.
- предки домашних кошек происходят из Северной Африки
- в Европу они попали всего около 2 000 лет назад
- массовое распространение началось уже в эпоху Римской империи
То есть кошки «пришли» в Европу гораздо позже, чем думали.
При этом ранние находки кошек в Европе, как выяснилось, вообще не были домашними — это были дикие животные, просто жившие рядом с людьми.
Настоящее «сближение» произошло позже.
И, похоже, не случайно.
Города, склады, зерно — идеальная среда для охотников на грызунов.
А люди быстро оценили такую «помощь».
Есть версия, что кошек активно перевозили мореплаватели — финикийцы и другие торговые культуры.
А дальше их «разнесла» по континенту Римская империя.
В итоге получается неожиданно.
Животное, которое кажется частью человеческой истории «всегда»,
на самом деле стало массовым спутником человека сравнительно недавно.