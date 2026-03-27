Коты оказались «моложе», чем думали: новая ДНК-версия ломает старую историю

Раньше считалось, что кошек приручили около 10 000 лет назад на Ближнем Востоке — вместе с первыми земледельцами.

Теперь картина другая.

предки домашних кошек происходят из Северной Африки

в Европу они попали всего около 2 000 лет назад

массовое распространение началось уже в эпоху Римской империи

То есть кошки «пришли» в Европу гораздо позже, чем думали.

При этом ранние находки кошек в Европе, как выяснилось, вообще не были домашними — это были дикие животные, просто жившие рядом с людьми.

Настоящее «сближение» произошло позже.

И, похоже, не случайно.

Города, склады, зерно — идеальная среда для охотников на грызунов.

А люди быстро оценили такую «помощь».

Есть версия, что кошек активно перевозили мореплаватели — финикийцы и другие торговые культуры.

А дальше их «разнесла» по континенту Римская империя.

В итоге получается неожиданно.

Животное, которое кажется частью человеческой истории «всегда»,

на самом деле стало массовым спутником человека сравнительно недавно.





