Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?

Необлагаемый минимум в размере 500 евро применялся к пенсиям большинства нерезидентов, с которых удерживался налог. Однако с 1 апреля для части пенсионеров порядок вычета налога и применение льгот изменятся.

ГАСС обращается к получателям пенсий, которые официально признаны налоговыми НЕрезидентами Латвии. Чтобы ведомство могло правильно рассчитать налог, пенсионеры должны ПОДТВЕРДИТЬ свою налоговую резиденцию (страну, где они живут и платят налоги).

Если документов в распоряжении ГАСС нет или их срок действия истек, налог может удерживаться со ВСЕЙ суммы пенсии без учета необлагаемого минимума.

Если сениор проживает в ЕС или ЕЭЗ (Европейской экономической зоне), то это одна ситуация. А если, к примеру, в России - то совсем другая.

Подоходный налог в Латвии не будет вычитаться из вашей пенсии, если:

вы подали в ГАСС документы, подтверждающие вашу налоговую резиденцию

между Латвией и страной вашего проживания заключен договор, согласно которому налог должен уплачиваться только в стране проживания.

В каких случаях налог удержат со всей суммы пенсии?

Латвия удержит налог со всей суммы (без применения необлагаемого минимума), если:

• у VSAA нет информации о вашей стране проживания (вы не подали документы)

• срок действия ранее поданных документов истек (в зависимости от размера пенсии они действуют 12 месяцев или 5 лет)

• вы живете в стране, не входящей в ЕС/ЕЭЗ, и по договору/конвенции с Латвией налог должна удерживать страна, выплачивающая пенсию (Латвия), так как к этим пенсиям не применяется необлагаемый минимум пенсионера.

Особые условия для жителей стран ЕС и ЕЭЗ?

Если вы живете в стране Евросоюза или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и налог должен платиться именно в Латвии, порядок такой: налог удерживается только с суммы, которая превышает 500 евро.

Что надо сделать, чтобы получить льготу?

Чтобы зафиксировать свой статус, необходимо подать в VSAA специальную форму — удостоверение-заявление резидента (согласно правилам Кабинета министров № 178).

Алгоритм действий ГАСС предлагает такой:

• заполните бланк подтверждения резиденции

• подтвердить его в налоговой службе своей страны или в Службе государственных доходов Латвии (СГД, VID)

• направить заверенный документ в ГАСС.

Как узнать, являюсь ли я налоговым нерезидентом Латвии?

Этот статус определяет Служба государственных доходов (VID). Вам необходимо обратиться туда за уточнением.

Порядок определен правилами Кабинета министров № 178. Пакет документов зависит от размера пенсии:

если пенсия до 5000 евро в год: достаточно ежегодно подавать справку о резиденции образца той страны, где вы живете.

если пенсия более 5000 евро в год: нужно подать латвийский бланк «Удостоверение-заявление резидента» (Rezidenta apliecība – iesniegums) вместе со справкой из налоговой службы вашей страны.

Как подать документы, не приезжая в Латвию?

Можно отправить документы, подписанные безопасной электронной подписью.

Помните, что для документов из некоторых стран может потребоваться легализация или Апостиль (Apostille).

Что делать тем, кто только собирается оформлять пенсию осенью?

Если вы живете в ЕС/ЕЭЗ, Швейцарии, Великобритании или странах, с которыми у Латвии есть договор о соцобеспечении, подавайте запрос на пенсию через местное отделение соцстрахования в вашей стране. В этом случае ваш запрос автоматически будет считаться подтверждением налоговой резиденции.

Будут ли действовать справки, поданные через иностранные ведомства до 1 апреля?

Да. Для налоговых нерезидентов такие подтверждения, полученные через компетентные органы других стран, остаются в силе.

Куда обращаться с вопросами?

Консультацию в ГАСС можно получить: по электронной почте: konsultacijas@vsaa.gov.lv

или по телефону: +371 64507020.

Две группы стран и Россия

Ниже приводится распределение стран по двум группам на основании международных налоговых конвенций с Латвией. Это определяет, какая страна имеет право удерживать подоходный налог с вашей латвийской пенсии по старости. (Данные СГД).

Группа 1: Налог платится в стране проживания (резиденции)

Если вы проживаете в одной из этих стран и вовремя подали документы в VSAA, налог в Латвии удерживаться не будет. Налог уплачивается в стране вашего нынешнего проживания согласно местному законодательству.

Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, Гонконг, Дания, Израиль, Индия, Исландия, Испания, Канада, Катар, Кипр, Китай, Косово, Кувейт, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Чехия, Черногория, Швейцария.

Группа 2: Налог платится в стране, которая выплачивает пенсию (Латвия)

Если вы проживаете в одной из этих стран, налог удерживает Латвия. Порядок удержания зависит от того, входит ли страна в ЕС/ЕЭЗ (применяется ли льгота в 500 евро).

Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрия, Греция, Грузия, Ирландия, Италия, Казахстан, Киргизия, США, Франция, Хорватия, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.

В отношении Российской Федерации

Действие соглашения приостановлено с 16 мая 2022 года в соответствии с поправками от 12 мая 2022 года к Закону «О соглашении между Правительством Латвийской Республики и Правительством Российской Федерации о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал и протоколе к нему» с латвийской стороны.

Согласно официальной информации Латвии, договор считается утратившим силу (денонсированным) с 1 января 2024 года. Это означает, что налоговые льготы по этому договору больше не применяются.

Это, безусловно, стоит учитывать тем старикам, которые собираются официально сменить страну проживания.

Об автоматическом перерасчете пенсий

С 1 апреля 2026 года в Латвии для работающих пенсионеров введен автоматический перерасчет пенсий (по возрасту, инвалидности, выслуге лет), если за них производились социальные взносы.

Заявления больше подавать не нужно - перерасчет с 1 апреля произойдет автоматически - повышенную сумму сениоры смогут получить уже в апреле.