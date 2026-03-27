Сначала спрятался, но сдался добровольно: убийство в Пурвциемсе

20 марта полиция получила информацию от службы скорой медицинской помощи о том, что в квартире в Пурвциемсе был обнаружен мертвым мужчина 1987 года рождения с множественными ножевыми ранениями. Соседи погибшего сообщили медикам о возможном преступлении.

Полиция установила, что преступление, скорее всего, совершил знакомый погибшего — мужчина 1996 года рождения, с которым они проводили время вместе в квартире, распивая алкогольные напитки.

Подозреваемый скрылся с места преступления и первоначально прятался от правоохранительных органов. Полиция проводила масштабные поиски мужчины, пока он не сдался на следующий день.

Согласно имеющейся информации, преступление было совершено во время бытового конфликта.

Мужчина, родившийся 23 марта 1996 года, опознан как подозреваемый и заключен под стражу.