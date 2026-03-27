Отправят в один клик: VUGD подготовило сообщение на случай угрозы для нашего воздушного пространства

По его словам, отправлять такое оповещение уже после падения дрона не имеет смысла, поскольку информация от ответственных ведомств быстро распространяется в публичном пространстве. Полезность подобных сообщений есть только в том случае, если их рассылают заранее — до инцидента, чтобы жители знали, как правильно действовать.

Балтманис подчеркнул, что у VUGD уже есть готовый текст предупреждения и отлаженный алгоритм взаимодействия с Национальными вооружёнными силами (НВС). При поступлении соответствующего запроса от военных оповещение можно отправить буквально одним нажатием кнопки, выбрав нужные края и районы.

Представитель VUGD отметил, что текст объявления в сокращенном виде аналогичен инструкциям, опубликованным на сайте "112.lv" для жителей о том, что делать при получении предупреждения о возможной воздушной угрозе, исходящей от беспилотного летательного аппарата или самолета.

Напомним, на этой неделе в Латвии, Литве и Эстонии произошли инциденты с падением украинских дронов, которые, предположительно, отклонились от курса во время атаки на объекты в России.