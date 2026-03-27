СМИ сообщили о просьбе Путина к бизнесу «скинуться на войну». У Кремля другая версия

Одним из первых, по их данным, на эту просьбу откликнулся миллиардер Сулейман Керимов. В Кремле заявили, что Путин ни о чем таком не просил, а один из участников встречи сам выступил с инициативой пожертвовать крупную сумму государству.

Первым о закрытой встрече, на которой прозвучало предложение «скинуться на войну», накануне сообщило издание The Bell. По информации его источников, Путин провел ее после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Содержание таких встреч обычно не раскрывается, а после начала войны засекречен даже список их участников. Тем не менее, как утверждают собеседники The Bell, на этот раз Путин обсуждал с олигархами продолжение войны в Украине и ее финансирование.

«Сказали, будем воевать», — пересказывал суть выступления Путина один из источников издания.

«Пойдем до границ Донбасса», — передал слова президента другой собеседник The Bell.

Похожим образом содержание выступления Путина передают и источники британской Financial Times. По их словам, президент заявил бизнесменам, что Россия будет вести войну в Украине до полного захвата территорий Донбасса, и объяснил это тем, что Киев отказался выводить войска из Донецкой области в ходе последних раундов переговоров при посредничестве США.

Один из собеседников FT утверждает, что изначально Путин поддерживал идею превратить Донбасс в «демилитаризованную зону» или «особую экономическую зону» под эгидой США, но отказался от нее после того, как Киев ясно дал понять, что сдача региона является для него красной линией.

О том, что Кремль потерял интерес к теме «свободной экономической зоны», Би-би-си рассказывала на прошлой неделе.

Один из источников The Bell сообщил, что идея «потрясти бизнес в тяжелое для страны время» принадлежала главе «Роснефти» Игорю Сечину, который изложил ее в письме Путину. Financial Times не уточняет, от кого именно исходила эта идея.

Financial Times подчеркивает, что отказать Путину в просьбе практически немыслимо: «Бизнес-элита страны сплотилась вокруг президента, несмотря на опасения по поводу войны и ее влияния на экономику страны».

Дефицит бюджета России за январь и февраль вырос до более чем 90% от прогнозируемого показателя на весь год, а санкции США вынудили Москву продавать нефть со значительными скидками и отпугнули покупателей, комментирует Financial Times. В то же время Москва получила краткосрочный прирост доходов от нефти в размере до 150 млн долларов в день после того, как США и Израиль начали войну с Ираном месяц назад.

По данным обоих изданий, по меньшей мере двое бизнесменов сказали Путину, что были бы рады внести добровольные пожертвования для финансирования бюджета.

The Bell накануне назвал фамилию одного из них — миллиардера Сулеймана Керимова, который, по данным источников, пообещал передать в казну 100 млрд рублей.

Financial Times утверждает, что второй бизнесмен — металлургический магнат Олег Дерипаска. The Bell писал, что «идею поддержал еще как минимум один крупный бизнесмен, присутствовавший на встрече, правда сумму своего взноса он не назвал».

Представители Керимова и Дерипаски не ответили на запросы Financial Times о комментариях.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя в пятницу сообщения о закрытой встрече Путина с бизнесменами, сказал журналистам: «Это неправда, что она [идея] исходила от Игоря Сечина. Это неправда, что говорилось о том, что на СВО деньги. Это неправда, что Путин обращался с такой просьбой».

На самом деле, по словам Пескова, один из участников встречи сам вызвался выделить «очень крупную сумму денег» в бюджет государства, заявив, что таково «его семейное решение».

«Аргументировал это один из участников тем, что подавляющее большинство участников встречи начинали как раз свой бизнес в 90-х годах, и в основном, конечно, это начало было так или иначе связано с государством. И поэтому сейчас просто многие считают своим долгом сделать такие взносы. Вот один из участников об этом сказал, это была его инициатива абсолютно», — заявил Песков.

«И это не была инициатива президента Путина — хотя, безусловно, глава государства приветствовал такую инициативу», — резюмировал он (цитаты по каналу «Вы слушали Маяк»).

Фамилию «одного из участников встречи» Песков назвать отказался, сославшись на то, что мероприятие было закрытым.