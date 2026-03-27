«Был скандал»: Зиле напомнил, как Силиня заняла кресло премьер-министра

По мнению Зиле, в стране пытаются сохранить существующую ситуацию: выборы прошли давно, они были крайне фрагментированными и противоречивыми, поскольку победившие силы не хотели формировать правительство. Он также вспомнил 2018 год, когда меньшинство пыталось сформировать кабинет, из-за чего компромиссы растянулись почти на десятилетие.

«Вы просто тянете время. Если посмотреть на Литву, я не говорю, что это единственная причина её роста в последние годы, но после выборов у них формируется либо левая, либо правая коалиция. Четыре года — и избиратель “даёт по шее”, после чего приходит другая. Это нормальный процесс: принимаются решения, а не откладываются ради того, чтобы все партнёры по коалиции были довольны. В итоге мы либо что-то замыливаем, либо вообще ничего не принимаем, просто выигрывая время, но это время работает против нас. Из-за этого Латвия отстаёт от других стран Балтии по всем показателям», — заявил Зиле.

В недавно вышедшей книге «Es dzīvoju savas paaudzes vēsturi» он высказывает мнение, что Эвика Силиня — худший премьер-министр в истории Латвии. По его словам, к власти она пришла потому, что Кришьянис Кариньш «сам разрушал своё правительство, стремясь к европейской карьере, что по-человечески понятно».

«Затем был тот скандал (С полетами на частных самолетах - ред.) и выбор в рядах “Единства” между ним и Ашерденсом, и в итоге остановились на Силине. У неё был определённый опыт работы министром благосостояния и взаимодействия с парламентом. Я не говорю, что это плохо, но премьер даже небольшой страны, как Латвия, должен мыслить стратегически на годы вперёд и уметь общаться с обществом», — отметил Зиле.