«Был скандал»: Зиле напомнил, как Силиня заняла кресло премьер-министра

Редакция PRESS 27 марта, 2026 11:47

Вице-президент Европейского парламента Роберт Зиле (группа Европейских консерваторов и реформистов, NA) в эфире программы Nedēļa. Post scriptum на TV24 заявил, что никогда не скрывал своей критики в адрес нынешнего правительства.

По мнению Зиле, в стране пытаются сохранить существующую ситуацию: выборы прошли давно, они были крайне фрагментированными и противоречивыми, поскольку победившие силы не хотели формировать правительство. Он также вспомнил 2018 год, когда меньшинство пыталось сформировать кабинет, из-за чего компромиссы растянулись почти на десятилетие.

«Вы просто тянете время. Если посмотреть на Литву, я не говорю, что это единственная причина её роста в последние годы, но после выборов у них формируется либо левая, либо правая коалиция. Четыре года — и избиратель “даёт по шее”, после чего приходит другая. Это нормальный процесс: принимаются решения, а не откладываются ради того, чтобы все партнёры по коалиции были довольны. В итоге мы либо что-то замыливаем, либо вообще ничего не принимаем, просто выигрывая время, но это время работает против нас. Из-за этого Латвия отстаёт от других стран Балтии по всем показателям», — заявил Зиле.

В недавно вышедшей книге «Es dzīvoju savas paaudzes vēsturi» он высказывает мнение, что Эвика Силиня — худший премьер-министр в истории Латвии. По его словам, к власти она пришла потому, что Кришьянис Кариньш «сам разрушал своё правительство, стремясь к европейской карьере, что по-человечески понятно».

«Затем был тот скандал (С полетами на частных самолетах - ред.) и выбор в рядах “Единства” между ним и Ашерденсом, и в итоге остановились на Силине. У неё был определённый опыт работы министром благосостояния и взаимодействия с парламентом. Я не говорю, что это плохо, но премьер даже небольшой страны, как Латвия, должен мыслить стратегически на годы вперёд и уметь общаться с обществом», — отметил Зиле.

Комментарии (0)
Теперь официально: Латвия одна из самых бедных стран Евросоюза
Теперь официально: Латвия одна из самых бедных стран Евросоюза

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию
Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь
«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь

Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения»

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Загрузка

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

