Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Пт, 27. Марта Завтра: Gustavs, Gusts, Talrits
Доступность

«Станем будить жителей каждую вторую ночь?» Спрудс публично признал ошибку (1)

© LETA 27 марта, 2026 12:20

Важно 1 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс в интервью программе Rīta panorāma признал, что при падении дрона в Краславском крае следовало задействовать систему оповещения по мобильной связи. Однако никого в Латвии не предупредили о приближающейся опасности. 

После прошлогоднего инцидента с дроном власти подробно обсуждали с самоуправлениями необходимость баланса: если нет полной уверенности, что это именно дрон и на радаре видна лишь «точка», службы действуют осторожно. «Поднимать ли людей среди ночи из-за каждой точки, птицы или облака на радаре?» — отметил Спрюдс.

Министр рассказал, что на фоне атак дронов по объектам в России был заранее подготовлен текст сообщения для рассылки через систему оповещения и передан в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) на случай появления дронов в направлении Латвии. «В целом мы были готовы в тот же день дополнительно реагировать такими сообщениями», — подчеркнул он.

В ситуациях, когда нет полной ясности, необходимо выбирать баланс: «Хотим ли мы будить жителей каждую вторую ночь или сначала убеждаемся в наличии угрозы, а затем рассылаем конкретное предупреждение». Спрудс подчеркнул, что в будущем при первых признаках возможной угрозы систему оповещения необходимо активировать.

Ранее сообщалось, что на этой неделе во всех трёх странах Балтии залетали и взрывались дроны. Предположительно, они были нацелены на объекты в России в рамках обороны Украины, но отклонились от курса или были сбиты с него средствами радиоэлектронной борьбы.

Представители стран Балтии подчеркнули, что это последствия полномасштабной агрессии России, и подобные инциденты могут повторяться. В понедельник рано утром в Варенском районе Литвы, недалеко от границы с Белоруссией, дрон упал на замёрзшее озеро Лависа.

В воздушное пространство Латвии в ночь на среду дрон залетел со стороны России и взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра Свариньской волости; ещё один кратковременно вошёл со стороны Белоруссии и направился обратно в Россию. На северо-востоке Эстонии дрон, залетевший из российского воздушного пространства, утром в среду врезался в трубу электростанции Аувере.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинине подтвердила, что упавший и взорвавшийся аппарат был украинским дроном, предназначенным для удара по цели в России. Президент Латвии Эдгар Ринкевич также заявил, что дрон, залетевший и взорвавшийся в воздушном пространстве Латвии, был украинским и, вероятно, являлся частью скоординированной операции против российских объектов.

В ночь на среду Украина атаковала дронами российские порты Усть-Луга и Выборг в Ленинградской области. До этого украинские беспилотники поразили порт Приморск на северо-западе России. Эти порты расположены на побережье Финского залива Балтийского моря.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Сметают всё: как народ расхватывает товары в Rimi перед закрытием т/ц Mols. ВИДЕО
Важно

Сметают всё: как народ расхватывает товары в Rimi перед закрытием т/ц Mols. ВИДЕО

«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь
Важно

«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию
Важно

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения» (1)

Важно 13:33

Важно 1 комментариев

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Читать
Загрузка

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию (1)

Важно 13:25

Важно 1 комментариев

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Читать

Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее (1)

Наука 13:25

Наука 1 комментариев

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Читать

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы (1)

Важно 13:16

Важно 1 комментариев

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Читать

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии (1)

Мир 13:14

Мир 1 комментариев

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

Читать

МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях (1)

Всюду жизнь 13:01

Всюду жизнь 1 комментариев

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Читать

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине (1)

Новости Латвии 12:49

Новости Латвии 1 комментариев

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

Читать