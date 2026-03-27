После прошлогоднего инцидента с дроном власти подробно обсуждали с самоуправлениями необходимость баланса: если нет полной уверенности, что это именно дрон и на радаре видна лишь «точка», службы действуют осторожно. «Поднимать ли людей среди ночи из-за каждой точки, птицы или облака на радаре?» — отметил Спрюдс.

Министр рассказал, что на фоне атак дронов по объектам в России был заранее подготовлен текст сообщения для рассылки через систему оповещения и передан в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) на случай появления дронов в направлении Латвии. «В целом мы были готовы в тот же день дополнительно реагировать такими сообщениями», — подчеркнул он.

В ситуациях, когда нет полной ясности, необходимо выбирать баланс: «Хотим ли мы будить жителей каждую вторую ночь или сначала убеждаемся в наличии угрозы, а затем рассылаем конкретное предупреждение». Спрудс подчеркнул, что в будущем при первых признаках возможной угрозы систему оповещения необходимо активировать.

Ранее сообщалось, что на этой неделе во всех трёх странах Балтии залетали и взрывались дроны. Предположительно, они были нацелены на объекты в России в рамках обороны Украины, но отклонились от курса или были сбиты с него средствами радиоэлектронной борьбы.

Представители стран Балтии подчеркнули, что это последствия полномасштабной агрессии России, и подобные инциденты могут повторяться. В понедельник рано утром в Варенском районе Литвы, недалеко от границы с Белоруссией, дрон упал на замёрзшее озеро Лависа.

В воздушное пространство Латвии в ночь на среду дрон залетел со стороны России и взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра Свариньской волости; ещё один кратковременно вошёл со стороны Белоруссии и направился обратно в Россию. На северо-востоке Эстонии дрон, залетевший из российского воздушного пространства, утром в среду врезался в трубу электростанции Аувере.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинине подтвердила, что упавший и взорвавшийся аппарат был украинским дроном, предназначенным для удара по цели в России. Президент Латвии Эдгар Ринкевич также заявил, что дрон, залетевший и взорвавшийся в воздушном пространстве Латвии, был украинским и, вероятно, являлся частью скоординированной операции против российских объектов.

В ночь на среду Украина атаковала дронами российские порты Усть-Луга и Выборг в Ленинградской области. До этого украинские беспилотники поразили порт Приморск на северо-западе России. Эти порты расположены на побережье Финского залива Балтийского моря.