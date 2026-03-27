Кабмину поручили разработать правила оповещения населения в случае угрозы: Латковскис

Он сообщил, что были учтены алгоритмы, разработанные после первого инцидента с дронами осенью 2024 года. Понятно, как обнаруживаются подобные инциденты и как реагируют Национальные вооруженные силы, в том числе как информация передается другим службам. Однако последний инцидент выявил серьезную проблему: система оповещения населения, хотя технически и существует, не была активирована.

По словам Латковскиса, на совместном заседании решено было обратиться к Кабинету министров с просьбой разработать постановление о порядке оповещения населения в случае подобных инцидентов. В правилах должно быть определено, кто готовит сообщение, кому оно должно быть отправлено и кто принимает решение о его распространении.

Председатель комиссии по обороне Раймондс Бергманис сказал агентству ЛЕТА, что после инцидента в 2024 году была проделана большая работа и достигнут значительный прогресс. В то же время очевидно, что процесс еще не завершен. Он подчеркнул два основных вывода: во-первых, информирование общества должно рассматриваться как важнейший элемент системы национальной безопасности, а во-вторых, необходимо оценить, как эта система работает на практике.

Бергманис добавил, что в будущем количество предупреждений может увеличиться, поскольку способность Украины проводить операции на больших расстояниях и глубине на российской территории растет очень быстро. Кроме того, эти события происходят недалеко от границы Латвии, и действия России в области радиоэлектронной борьбы против Украины могут создать ситуации, которые затронут и Латвию. Поэтому нельзя исключать подобных инцидентов в будущем, добавил политик.

Он также указал на необходимость пропорциональности - как часто и в каких случаях должна срабатывать система оповещения. В обществе уже были дискуссии о частоте предупреждений о погоде, и некоторые люди были недовольны.

Он подчеркнул, что в Латвии нет войны, но Латвия находится рядом с ней, и война существенно изменилась - возможности украинских вооруженных сил возросли, в результате чего события происходят ближе к латвийской границе. Это может означать и более частые предупреждения. В то же время, реагировать или не реагировать, устанавливать или не устанавливать предупреждающие приложения - это выбор каждого индивида.