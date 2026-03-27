Кабмину поручили разработать правила оповещения населения в случае угрозы: Латковскис

Редакция PRESS 27 марта, 2026 14:57

Новости Латвии 0 комментариев

Кабинет министров должен будет разработать правила оповещения населения в случае угрозы, сообщил агентству ЛЕТА председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис после совместного заседания комиссии по национальной безопасности и комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

Он сообщил, что были учтены алгоритмы, разработанные после первого инцидента с дронами осенью 2024 года. Понятно, как обнаруживаются подобные инциденты и как реагируют Национальные вооруженные силы, в том числе как информация передается другим службам. Однако последний инцидент выявил серьезную проблему: система оповещения населения, хотя технически и существует, не была активирована.

По словам Латковскиса, на совместном заседании решено было обратиться к Кабинету министров с просьбой разработать постановление о порядке оповещения населения в случае подобных инцидентов. В правилах должно быть определено, кто готовит сообщение, кому оно должно быть отправлено и кто принимает решение о его распространении.

Председатель комиссии по обороне Раймондс Бергманис сказал агентству ЛЕТА, что после инцидента в 2024 году была проделана большая работа и достигнут значительный прогресс. В то же время очевидно, что процесс еще не завершен. Он подчеркнул два основных вывода: во-первых, информирование общества должно рассматриваться как важнейший элемент системы национальной безопасности, а во-вторых, необходимо оценить, как эта система работает на практике.

Бергманис добавил, что в будущем количество предупреждений может увеличиться, поскольку способность Украины проводить операции на больших расстояниях и глубине на российской территории растет очень быстро. Кроме того, эти события происходят недалеко от границы Латвии, и действия России в области радиоэлектронной борьбы против Украины могут создать ситуации, которые затронут и Латвию. Поэтому нельзя исключать подобных инцидентов в будущем, добавил политик.

Он также указал на необходимость пропорциональности - как часто и в каких случаях должна срабатывать система оповещения. В обществе уже были дискуссии о частоте предупреждений о погоде, и некоторые люди были недовольны.

Он подчеркнул, что в Латвии нет войны, но Латвия находится рядом с ней, и война существенно изменилась - возможности украинских вооруженных сил возросли, в результате чего события происходят ближе к латвийской границе. Это может означать и более частые предупреждения. В то же время, реагировать или не реагировать, устанавливать или не устанавливать предупреждающие приложения - это выбор каждого индивида.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Сначала спрятался, но сдался добровольно: убийство в Пурвциемсе

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?

Глава больницы Страдиня подал в отставку: уезжает в США (1)

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

Наследство: как быть с ценными вещами, бытовой техникой, мебелью…

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Лучше б прийти самому: полиция разыскивает мужчину (ФОТО)

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

Тестирование детских автокресел в ЕС выявило ряд проблем: будем менять?

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

