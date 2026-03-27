Предварительные данные за 2025 год показывают, что валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения — выраженный в стандартах покупательной способности с учетом различий в уровне цен — варьировался от 68 процентов среднего по ЕС в Греции и Болгарии до 239 процентов в Люксембурге. Сам средний показатель по ЕС составил около 41 600 евро в стандартах покупательной способности и служит общей точкой отсчета для сравнения стран.

Лишь 10 из 27 стран ЕС превысили средний показатель по ЕС в 2025 году, и на эту группу приходится около 34 процентов населения союза. Помимо Люксембурга и Ирландии, выше среднего уровня оказались Нидерланды, Дания, Австрия, Германия, Бельгия, Швеция, Мальта и Финляндия.

Большинство остальных стран находились сравнительно близко к среднему значению. Франция, Кипр, Италия, Чехия, Испания и Словения были менее чем на 10 процентов ниже среднего уровня ЕС, тогда как Литва, Португалия и Польша отставали примерно на 10–20 процентов.