Теперь официально: Латвия одна из самых бедных стран Евросоюза (1)

Редакция PRESS 27 марта, 2026 09:28

Важно 1 комментариев

Eurostat опубликовал предварительные оценки паритетов покупательной способности и ВВП стран ЕС за 2025 год. Латвия - третья с конца по объему ВВП на душу населения.

Предварительные данные за 2025 год показывают, что валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения — выраженный в стандартах покупательной способности с учетом различий в уровне цен — варьировался от 68 процентов среднего по ЕС в Греции и Болгарии до 239 процентов в Люксембурге. Сам средний показатель по ЕС составил около 41 600 евро в стандартах покупательной способности и служит общей точкой отсчета для сравнения стран.

Лишь 10 из 27 стран ЕС превысили средний показатель по ЕС в 2025 году, и на эту группу приходится около 34 процентов населения союза. Помимо Люксембурга и Ирландии, выше среднего уровня оказались Нидерланды, Дания, Австрия, Германия, Бельгия, Швеция, Мальта и Финляндия.

Большинство остальных стран находились сравнительно близко к среднему значению. Франция, Кипр, Италия, Чехия, Испания и Словения были менее чем на 10 процентов ниже среднего уровня ЕС, тогда как Литва, Португалия и Польша отставали примерно на 10–20 процентов.

Комментарии (1)
«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь
«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию
Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки
И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки (1)

Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения» (1)

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию (1)

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее (1)

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы (1)

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии (1)

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях (1)

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине (1)

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

