Робот как мужчина или женщина? Неожиданный спор вспыхнул вокруг андроидов нового поколения

Редакция PRESS 27 марта, 2026 16:43

Гуманоидные роботы только начали выходить «в люди», а вокруг них уже появился вопрос, о котором инженеры раньше почти не говорили.

Нужно ли таким машинам делать выраженные мужские или женские черты — особенно если они работают на публике?

Поводом для спора стали новые презентации человекоподобных роботов. У Figure03, а также у Tesla Optimus и ряда других моделей дизайн выглядит скорее «мужским». Но в одной из демонстраций Figure03 использовал женский голос — и у части зрителей это вызвало странное ощущение.

На этом фоне внимание привлёк робот IRON от XPENG, показанный на мероприятии в Шэньчжэне. Ему дали более «женский» образ, соответствующую походку и женский голос. По мнению наблюдателей, такой образ воспринимался цельнее. При этом сам робот остаётся универсальной платформой и при необходимости может быть настроен и как «мужской».

Отсюда и главный вопрос: достаточно ли в роботах только техники, или при выходе в общественные пространства уже приходится учитывать психологию, привычки людей и даже культурные ожидания?

С одной стороны, это всего лишь машина.
С другой — чем больше робот похож на человека, тем сильнее люди начинают ждать от него внутренней логики образа.

И получается любопытная вещь.

Похоже, в ближайшие годы споры о роботах будут идти не только вокруг батарей, датчиков и искусственного интеллекта. Но и вокруг того, каким именно должен быть «человеческий» облик машины, чтобы он не выглядел случайным.

Комментарии (0)
Сначала спрятался, но сдался добровольно: убийство в Пурвциемсе
Сначала спрятался, но сдался добровольно: убийство в Пурвциемсе

Советник президента Украины: падение дронов в странах Балтии может быть провокацией РФ
Советник президента Украины: падение дронов в странах Балтии может быть провокацией РФ

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА
Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

Наследство: как быть с ценными вещами, бытовой техникой, мебелью…

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Лучше б прийти самому: полиция разыскивает мужчину (ФОТО)

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

Тестирование детских автокресел в ЕС выявило ряд проблем: будем менять?

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

