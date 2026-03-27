Робот как мужчина или женщина? Неожиданный спор вспыхнул вокруг андроидов нового поколения

Нужно ли таким машинам делать выраженные мужские или женские черты — особенно если они работают на публике?

Поводом для спора стали новые презентации человекоподобных роботов. У Figure03, а также у Tesla Optimus и ряда других моделей дизайн выглядит скорее «мужским». Но в одной из демонстраций Figure03 использовал женский голос — и у части зрителей это вызвало странное ощущение.

На этом фоне внимание привлёк робот IRON от XPENG, показанный на мероприятии в Шэньчжэне. Ему дали более «женский» образ, соответствующую походку и женский голос. По мнению наблюдателей, такой образ воспринимался цельнее. При этом сам робот остаётся универсальной платформой и при необходимости может быть настроен и как «мужской».

Отсюда и главный вопрос: достаточно ли в роботах только техники, или при выходе в общественные пространства уже приходится учитывать психологию, привычки людей и даже культурные ожидания?

С одной стороны, это всего лишь машина.

С другой — чем больше робот похож на человека, тем сильнее люди начинают ждать от него внутренней логики образа.

И получается любопытная вещь.

Похоже, в ближайшие годы споры о роботах будут идти не только вокруг батарей, датчиков и искусственного интеллекта. Но и вокруг того, каким именно должен быть «человеческий» облик машины, чтобы он не выглядел случайным.