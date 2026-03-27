Ukrainian intelligence has suggested that Russia may be preparing to occupy the Baltic states by 2027.— TVP World (@TVPWorld_com) March 25, 2026
“I have no idea why Ukrainian officials would say something like that. It’s just not true,” said Latvian Foreign Minister Baiba Braže [@Braze_Baiba] in the latest episode of… pic.twitter.com/gIzQsXjTKY
"Это просто неправда, - заявила она. - Я понятия не имею, почему украинские должностные лица могли бы говорить такое. Это просто неправда".
Она отметила, что у России недостаточно ресурсов, чтобы воевать со странами НАТО.
"И украинские должностные лица это знают", подчеркнула Браже.
Отвечая на вопрос журналиста о том, каково было бы отношение жителей Латвии в Риге или в приграничье и ощущается ли в обществе страх, Браже заявила: "[В обществе] есть злость на Россию и её нападения на Украину. Есть решимость, что мы продолжим вкладывать в свою оборону".