Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества.