«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь

Муниципалитет посоветовал подать новое заявление, но отказался заблокировать возможность повторной регистрации этого человека, так как нормативные акты этого не предусматривают. Я удивлена такой нелогичной и глупой системой. Во всех европейских странах, где я жила, требовалось разрешение владельца. Опыт/идеи, как решить эту ситуацию?» — описывает свою ситуацию пользователь Threads @Dry_Perception_7265.

Press.lv уже писал об этой проблеме.Действительно, задекларироваться в чужой квартире в Латвии проще простого. При этом у владельца недвижимости могут появиться серьезные проблемы в виде извещений о неуплате штрафов, судебных повесток и прочих малоприятных официальных документов. Возрастает при этом и плата за вывоз мусора, плюс собственник лишается полагающейся в Риге льготы по уплате налога на недвижимость, если является одиноким пенсионером. Но "выдекларировать" прописавшегося - не так то просто.

Чтобы аннулировать задекларированное место жительства, необходимо обратиться с заявлением в самоуправление, на административной территории которого находится объект недвижимости. Заявление могут подать как владелец недвижимости, так и арендатор, управляющий или родственник владельца. В заявлении необходимо указать следующую информацию: имя, фамилию и персональный код человека, которого нужно выдекларировать; адрес, по которому незаконно задекларировался человек; причину, по которой вы хотите его выписать.

В обосновании можно сослаться на 12–й пункт закона «О декларировании места жительства», который предусматривает, что информацию о декларированном месте жительства можно аннулировать, если человек предоставил недостоверные сведения или у него нет оснований жить по месту декларирования. Заявление в самоуправление можно подать лично, отправить по почте, в электронном виде на э–почту или с помощью электронной подписи — на официальный адрес электронной почты самоуправления.

После получения заявления самоуправление примет решение о том, аннулировать ли задекларированное место жительства человека. Самоуправление проверяет достоверность задекларированных сведений. Если при проверке обнаруживается, что на момент декларирования лицо не имело правового основания проживать по задекларированному месту жительства, сведения о задекларированном местожительстве аннулируются числом декларирования.

При этом человек, который незаконно задекларировался, может быть оштрафован на сумму от 70 до 500 евро. А за проживание без декларирования места жительства лицо наказывается вынесением предупреждения или штрафом в размере до 350 евро.

Концепция всё ещё в разработке

Год назад Сейм Латвии, реагируя на 10 тысяч подписей граждан Латвии, собранных на интернет-портале manabalss.lv, рассматривал этот вопрос. Подписанты требовали, чтобы лицо, желающее задекларироваться, в обязательном порядке получало разрешение хозяина на сайте latvija.gov.lv.

Однако все ограничилось тем, что комиссия Сейма поручила МВД разработать соответствующий законопроект. Тогда заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш заявил, что подобные дискуссии уже состоялись в 12-м и 13-м Сеймах.

В прошлом Сейме был рассмотрен, но не утвержден законопроект об уточнениях в декларировании места жительства. Изменения не были поддержаны, поскольку были расценены как несоразмерное административное бремя. В то время было около 200 случаев декларирования места жительства без законных оснований, а сейчас таких случаев уже порядка 400, сказал Витолиньш.

Система электронного декларирования, предусматривающая отправку электронного уведомления владельцу, может обойтись примерно в 50 000 евро, сообщил тогда представитель МВД. Кроме того, не все люди пользуются электронными устройствами, поэтому такую услугу должны предоставлять и самоуправления. И вот прошел год, но никаких подвижек в этом вопросе пока нет.