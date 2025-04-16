Что делать, если в вашей квартире задекларировались посторонние: житейское

Шесть незаконных квартирантов

В редакцию обратилась наша читательница Евгения П. и рассказала о своей внезапно возникшей проблеме. Она является владелицей квартиры в Риге. Дочь давно съехала, выйдя замуж. Женщина живет одна. В начале января она обнаружила в своем почтовом ящике повестку в суд на имя некой Инги Р., которая была обязана явиться в суд в качестве обвиняемой за совершенные ею хулиганские действия.

Кто такая Инга Р., квартировладелица не имела ни малейшего понятия, поэтому официальное письмо она благополучно отправила в мусорное ведро. Но это было только начало. Затем последовало грозное уведомление от предприятия RIgas satiksme, где какому–то Марису Р. предписывалось незамедлительно уплатить штраф за неоплаченную парковку.

Далее были уведомление с требованием погасить долг за услуги мобильной связи, повестка из полиции с требованием явиться на допрос по делу о нанесении телесных повреждений средней тяжести и, наконец, требование уплатить кредит, взятый в одной из микрофинансовых организаций.

Кроме того, разбираясь в изрядно выросшем счете за коммунальные услуги, Евгения заметила, что за вывоз мусора ей была выставлена сумма из расчета проживания в квартире семи человек. И конечная сумма получилась уж больно высокой. Квартировладелица обратилась в правление своего жилищного кооператива, где ей сообщили неприятную новость: согласно документам, у нее в квартире числятся шесть жильцов, которые задекларировали по указанному адресу свое проживание. «Не верите — проверьте сами», — посоветовали в кооперативе.

Верят на слово

Попутно женщине сказали, как можно выяснить число задекларированных лиц по конкретному адресу. Евгения является владелицей квартиры, и право собственности зарегистрировано на ее имя в Земельной книге. Поэтому ей нужно было либо лично отправиться в Управление по делам гражданства и миграции, либо зайти на официальный интернет–портал latvija.lv.

Раньше это можно было сделать через свой интернет-банк, но теперь — только через электронную подпись. Затем нужно найти электронную услугу ManA IpaSumA deklarEtas personas и ввести в соответствующую графу домашний адрес. И каково было изумление квартировладелицы, когда система выдала, что у нее проживают шесть человек: по всей видимости, муж c женой, их дети и пожилая мать. Хорошо, что ежегодный налог на недвижимость на текущий год уже был подсчитан и полагающуюся ей 50–процентную льготу как одинокой пенсионерке от Рижской думы не аннулировали.

В законе «О декларировании места жительства» указано, что основанием для декларирования могут быть владение данной недвижимостью, проживание в ней родственников квартировладельца, лиц, заключивших с хозяином договор аренды или получивших от него соответствующее согласие на проживание.

Однако существует важный момент: правовое основание для декларирования места жительства не нужно доказывать с помощью документов. Поэтому любой человек, ссылаясь на якобы данное владельцем недвижимости разрешение, может задекларироваться там, где живете вы. Услуга декларирования бесплатная.

Подавайте заявление

Чтобы аннулировать задекларированное место жительства, необходимо обратиться с заявлением в самоуправление, на административной территории которого находится объект недвижимости. Заявление могут подать как владелец недвижимости, так и арендатор, управляющий или родственник владельца. В заявлении необходимо указать следующую информацию: имя, фамилию и персональный код человека, которого нужно выдекларировать; адрес, по которому незаконно задекларировался человек; причину, по которой вы хотите его выписать.

В обосновании можно сослаться на 12–й пункт закона «О декларировании места жительства», который предусматривает, что информацию о декларированном месте жительства можно аннулировать, если человек предоставил недостоверные сведения или у него нет оснований жить по месту декларирования. Заявление в самоуправление можно подать лично, отправить по почте, в электронном виде на э–почту или с помощью электронной подписи — на официальный адрес электронной почты самоуправления.

После получения заявления самоуправление примет решение о том, аннулировать ли задекларированное место жительства человека. Самоуправление проверяет достоверность задекларированных сведений. Если при проверке обнаруживается, что на момент декларирования лицо не имело правового основания проживать по задекларированному месту жительства, сведения о задекларированном местожительстве аннулируются числом декларирования.

При этом человек, который незаконно задекларировался, может быть оштрафован на сумму от 70 до 500 евро. А за проживание без декларирования места жительства лицо наказывается вынесением предупреждения или штрафом в размере до 350 евро.

Концепция всё ещё в разработке

Год назад Сейм Латвии, реагируя на 10 тысяч подписей граждан Латвии, собранных на интернет-портале manabalss.lv, рассматривал этот вопрос. Подписанты требовали, чтобы лицо, желающее задекларироваться, в обязательном порядке получало разрешение хозяина на сайте latvija.gov.lv.

Однако все ограничилось тем, что комиссия Сейма поручила МВД разработать соответствующий законопроект. Тогда заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш заявил, что подобные дискуссии уже состоялись в 12-м и 13-м Сеймах.

В прошлом Сейме был рассмотрен, но не утвержден законопроект об уточнениях в декларировании места жительства. Изменения не были поддержаны, поскольку были расценены как несоразмерное административное бремя. В то время было около 200 случаев декларирования места жительства без законных оснований, а сейчас таких случаев уже порядка 400, сказал Витолиньш.

Система электронного декларирования, предусматривающая отправку электронного уведомления владельцу, может обойтись примерно в 50 000 евро, сообщил тогда представитель МВД. Кроме того, не все люди пользуются электронными устройствами, поэтому такую услугу должны предоставлять и самоуправления. И вот прошел год, но никаких подвижек в этом вопросе пока нет.

Александр ФЕДОТОВ