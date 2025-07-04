Голливудский актёр Майкл Мэдсен умер в возрасте 67 лет

По данным американских СМИ, он был обнаружен без сознания сотрудниками «скорой помощи», прибывшими по вызову в его дом утром в четверг.

По предварительным данным, Мэдсен умер в результате остановки сердца.

Мэдсен снялся в десятках фильмов, но наиболее известен был по ролям в картинах Квентина Тарантино: «Бешеные псы», «Убить Билла: Фильм 2», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в Голливуде».

«В течение последних двух лет Майкл Мэдсен проделал невероятную работу в сфере независимого кино, включая предстоящие полнометражные фильмы Resurrection Road, Concessions и Cookbook for Southern Housewives, и с нетерпением ждал этого нового этапа в своей жизни», — цитирует газета Guardian заявление менеджера актера Рона Смита.

«Майкл Мэдсен был одним из самых знаковых актеров Голливуда, и многие будут скучать по нему».

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