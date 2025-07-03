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Самая большая пенсия выросла до 44 тысяч евро в месяц: у кого? (1)

Редакция PRESS 3 июля, 2025 18:41

Латышские СМИ 1 комментариев

Девять лет назад латвийские СМИ сообщали о самой большой пенсии, которую получал некий неизвестный латвийский пенсионер - 19 тысяч евро в месяц. Тогда это вызвало большой резонанс в обществе - как возможна столь большая пенсия, тем более с огромным отрывом от других крупных пенсий - следующие по размеру пенсии, согласно данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС), в июне 2016 года составляли 6600 и 6500 евро.

С тех пор пенсия этого человека выросла более чем в два раза.

Как выяснила "Latvijas Avīze" в ГАСС, тот же пенсионер, который в 2016 году получал 19 тысяч, сейчас ежемесячно получает уже 44 тысячи евро (с учетом надбавок). Это брутто-сумма пенсии - до уплаты налогов, поскольку с определенной части пенсии взимается подоходный налог.

В прошлом году, когда издание также интересовалось крупнейшими пенсиями, в ГАСС сообщили, что в 2023 году самая высокая пенсия составляла 43 тысячи евро, то есть за год она выросла на тысячу евро. Это, вероятно, означает, что пенсионер продолжает работать и платить социальные взносы, что дает право на ежегодный перерасчет пенсии.

Кто этот человек - неизвестно, поскольку ГАСС не разглашает персональные данные. Но как за девять лет пенсия могла вырасти с 19 до 44 тысяч евро?

Старший эксперт отдела методического управления пенсиями ГАСС Санита Летапура поясняет: "Такой размер пенсии возможен только в случае длительной уплаты очень высоких обязательных взносов социального страхования. Кроме того, человек продолжал работать и после получения пенсии, платя взносы, что дало ему право на перерасчет с учетом накопленного после этого пенсионного капитала".

(Latvijas Avīze)

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Комментарии (1) 47 реакций
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