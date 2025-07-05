Разбитое в кровь лицо и заплывший глаз: латвийский боксер рассказал, кто его так «разукрасил» (ВИДЕО)

Сняв очки и кепку, боксёр показал свое жестоко обезображенное лицо и заявил в видео на своей странице в социальной сети Х: "В связи с последними событиями в моей жизни, вечером в 18:00 я сделаю публичное заявление. Мне нужно рассказать вам очень важную вещь. Пока до встречи".

Однако выдержать интригу до назначенного времени Кристапс не смог, и уже в комментариях признался, что его так "разукрасили" профессионалы своего дела. В итоге он раскрыл, что произошло: на него просто наложен грим для съёмок.

Комментаторы отмечают: «Гример/гримерша поработал(-а) качественно. Выглядит очень правдоподобно».