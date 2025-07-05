Ох, деточка, да откуда ж такие деньги, у меня пенсия триста евро, — говорят они. Иногда плачут от безысходности. Иногда я плачу вместе с ними — от стыда и невозможности помочь.

Достают из потёртых кошельков бережно сложенные деньги, отдают, а я понимаю, что теперь эта бабулечка будет питаться одной картошкой с макаронами до следующей пенсии. Вы не представляете, насколько это душераздирающее зрелище, — пишет Елена.

Желаю Хосаму Абу Мери одинокой, нищей и голодной старости, полной болезней и лишений. Хотя, конечно, это утопия. Но, может, в следующей жизни. Что ж за страна у нас такая. — заключает автор.