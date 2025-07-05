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«Да откуда ж такие деньги, у меня пенсия триста евро». Исповедь регистратора рижской больницы (5)

Редакция PRESS 5 июля, 2025 09:51

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Искренне и от всей души проклинаю латвийскую систему здравоохранения, которая ежедневно заставляет моё сердце разрываться от жалости, когда приходят старенькие бабулечки и дедулечки, одетые бедно, но чистенько, и пытаются записаться к врачу.  Пост с таким душераздирающим содержанием в социальной сети Facebook разместила Елена Дебрер, регистратор одной из рижских больниц.

Ох, деточка, да откуда ж такие деньги, у меня пенсия триста евро, — говорят они. Иногда плачут от безысходности. Иногда я плачу вместе с ними — от стыда и невозможности помочь.

Достают из потёртых кошельков бережно сложенные деньги, отдают, а я понимаю, что теперь эта бабулечка будет питаться одной картошкой с макаронами до следующей пенсии. Вы не представляете, насколько это душераздирающее зрелище, — пишет Елена. 

Желаю Хосаму Абу Мери одинокой, нищей и голодной старости, полной болезней и лишений. Хотя, конечно, это утопия. Но, может, в следующей жизни. Что ж за страна у нас такая. — заключает автор.

 

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Комментарии (5) 260 реакций
Комментарии (5) 260 реакций
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