Эксперт: Иран не сможет победить в этой войне

Предвестником этого была 12-дневная война в прошлом году, когда Иран был унижен и понёс потери, прокомментировал удары США и Израиля по Ирану директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета им. Страдиня Марис Анджанс.

Он отметил, что неожиданно быстро был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, как выразился Израиль - в первые секунды. "Я думаю, что и это тоже свидетельствует о слабости иранского режим. Но, несмотря на это, я думаю, что мы находимся лишь в начале конца. Удары продолжатся ещё несколько дней или даже недель - по военным, политическим и другим стратегическим целям в Иране", - даёт прогноз политолог.

На взгляд эксперта, Иран может только смотреть, что происходит в воздухе, и использовать свои баллистические ракеты, которые, вероятнее всего, скоро закончатся. Причём Иран, нанося удары, раскрыл места, где стоят его ракеты.

Анджанс допускает несколько сценариев. Один из них - будет избран новый духовный лидер, он попытается руководить страной и изменить подход, стать более толерантным и заявить, что отказывается от ядерной программы и сворачивает программу баллистических ракет. Но ясно и то, что он сразу же станет мишенью для ударов Израиля и США, как начальник революционной гвардии (КСИР), убитый в предыдущую войну. 

Второй сценарий - возможность внутреннего переворота, который совершит КСИР, сместив президента, других должностных лиц и силовиков. Те, кто осуществит переворот, затем сообщат о смене курса.

Третий возможный сценарий - выход народа на улицы, что сделать непросто, поскольку силы безопасности многочисленны, а революционная гвардия по-прежнему сильна и безжалостна. К тому же Иран по-прежнему обладает одной из самых больших армий в мире - около полумиллиона бойцов на суше. Такая возможность была бы, если бы люди захватили контроль над стратегическими объектами и, возможно, Реза Пехлеви, сын последнего иранского шаха, стал бы правителем в переходный период. 

Анджанс допускает и возможность гражданской войны, поскольку Иран не является моноэтническим и монорелигиозным государством - там живут персы, курды, арабы, азербайджанцы и др. народы.

По мнению эксперта, ни одна страна не будет торопиться с размещением сухопутных войск, разве что высадит отряд спецназа, поскольку действовать на суше опаснее в условиях, когда имеются достаточно мощные вооружённые силы.

Анджанс подчёркивает, что пути назад у Ирана больше нет. Сейчас Иран слабее всего с 1979 года. "Очевидно, народ недоволен режимом, который терроризировал страну и довёл её до бедности", - напоминает эксперт.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (4)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (4)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (4)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (4)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (4)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (4)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

