Он отметил, что неожиданно быстро был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, как выразился Израиль - в первые секунды. "Я думаю, что и это тоже свидетельствует о слабости иранского режим. Но, несмотря на это, я думаю, что мы находимся лишь в начале конца. Удары продолжатся ещё несколько дней или даже недель - по военным, политическим и другим стратегическим целям в Иране", - даёт прогноз политолог.

На взгляд эксперта, Иран может только смотреть, что происходит в воздухе, и использовать свои баллистические ракеты, которые, вероятнее всего, скоро закончатся. Причём Иран, нанося удары, раскрыл места, где стоят его ракеты.

Анджанс допускает несколько сценариев. Один из них - будет избран новый духовный лидер, он попытается руководить страной и изменить подход, стать более толерантным и заявить, что отказывается от ядерной программы и сворачивает программу баллистических ракет. Но ясно и то, что он сразу же станет мишенью для ударов Израиля и США, как начальник революционной гвардии (КСИР), убитый в предыдущую войну.

Второй сценарий - возможность внутреннего переворота, который совершит КСИР, сместив президента, других должностных лиц и силовиков. Те, кто осуществит переворот, затем сообщат о смене курса.

Третий возможный сценарий - выход народа на улицы, что сделать непросто, поскольку силы безопасности многочисленны, а революционная гвардия по-прежнему сильна и безжалостна. К тому же Иран по-прежнему обладает одной из самых больших армий в мире - около полумиллиона бойцов на суше. Такая возможность была бы, если бы люди захватили контроль над стратегическими объектами и, возможно, Реза Пехлеви, сын последнего иранского шаха, стал бы правителем в переходный период.

Анджанс допускает и возможность гражданской войны, поскольку Иран не является моноэтническим и монорелигиозным государством - там живут персы, курды, арабы, азербайджанцы и др. народы.

По мнению эксперта, ни одна страна не будет торопиться с размещением сухопутных войск, разве что высадит отряд спецназа, поскольку действовать на суше опаснее в условиях, когда имеются достаточно мощные вооружённые силы.

Анджанс подчёркивает, что пути назад у Ирана больше нет. Сейчас Иран слабее всего с 1979 года. "Очевидно, народ недоволен режимом, который терроризировал страну и довёл её до бедности", - напоминает эксперт.