«Говорите по-русски!» Просьба водителя возмутила пассажирку рейса Клайпеда — Рига (4)

© Delfi 2 марта, 2026 09:39

Выбор редакции 4 комментариев

Компании, в которой работает водитель, о ситуации известно, но это требование там считают необоснованным, сообщает литовский портал Delfi.

С 1 января в Литве согласно закону о языке иностранцы, работающие напрямую с клиентами, обязаны говорить по-литовски. Однако Эдита, совершившая 20 февраля поездку из Клайпеды в Ригу на автобусе компании Ollex, была удивлена и поражена тем, что водитель говорил только на русском, к тому же за рулём общался по телефону без оборудования для громкой связи. Кроме того, в своём посте в "Фейсбуке" она пожаловалась на то, как шофёр вёл себя: "Когда люди складывали чемоданы, бросали их как попало, он стоял в стороне, руки в карманах. На вопрос, не должен ли он контролировать безопасность багажа, ответил, что он не грузчик, а водитель!".

Портал Delfi обратился за комментарием в компанию Olego transportas, которая владеет брендом Ollex. Там изложили свою версию событий следующим образом:

"Пассажирка обращалась в компанию, этот случай расследуют. Пассажирка в Риге требовала, чтобы водитель говорил по-литовски, но это требование необоснованно. Она отказалась сама брать багаж, требовала, чтобы это сделал водитель. Она позвонила в клайпедский офис, высказала недовольство в связи с водителем и работницей офиса (гражданкой Литвы), вообще была недовольна иностранцами.

Пассажиров на всем маршруте обслуживают по-русски и по-английски - и в Литве, и в Латвии. Водители на международных маршрутах должны договариваться со всеми пассажирами, большинство из них литовским не владеют, поэтому требуется, чтобы водитель говорил на иностранных языках".

Требование к водителям автобусов говорить на литовском в компании считают необоснованным, если речь идёт о международных маршрутах. На маршрутах внутри страны все водители по-литовски говорят, подчеркнуло предприятие.

Поскольку международные перевозки пассажиров регламентируют законы ЕС, проверку литовской инспекции по языку персонал не проходит. Глава этой организации Аудрюс Валотка по этому поводу сказал: "В некоторых случаях ни законы, ни учреждения не могут дать четкий ответ, это так называемая серая зона".

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (4)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (4)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (4)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (4)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (4)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (4)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

