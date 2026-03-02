С 1 января в Литве согласно закону о языке иностранцы, работающие напрямую с клиентами, обязаны говорить по-литовски. Однако Эдита, совершившая 20 февраля поездку из Клайпеды в Ригу на автобусе компании Ollex, была удивлена и поражена тем, что водитель говорил только на русском, к тому же за рулём общался по телефону без оборудования для громкой связи. Кроме того, в своём посте в "Фейсбуке" она пожаловалась на то, как шофёр вёл себя: "Когда люди складывали чемоданы, бросали их как попало, он стоял в стороне, руки в карманах. На вопрос, не должен ли он контролировать безопасность багажа, ответил, что он не грузчик, а водитель!".

Портал Delfi обратился за комментарием в компанию Olego transportas, которая владеет брендом Ollex. Там изложили свою версию событий следующим образом:

"Пассажирка обращалась в компанию, этот случай расследуют. Пассажирка в Риге требовала, чтобы водитель говорил по-литовски, но это требование необоснованно. Она отказалась сама брать багаж, требовала, чтобы это сделал водитель. Она позвонила в клайпедский офис, высказала недовольство в связи с водителем и работницей офиса (гражданкой Литвы), вообще была недовольна иностранцами.

Пассажиров на всем маршруте обслуживают по-русски и по-английски - и в Литве, и в Латвии. Водители на международных маршрутах должны договариваться со всеми пассажирами, большинство из них литовским не владеют, поэтому требуется, чтобы водитель говорил на иностранных языках".

Требование к водителям автобусов говорить на литовском в компании считают необоснованным, если речь идёт о международных маршрутах. На маршрутах внутри страны все водители по-литовски говорят, подчеркнуло предприятие.

Поскольку международные перевозки пассажиров регламентируют законы ЕС, проверку литовской инспекции по языку персонал не проходит. Глава этой организации Аудрюс Валотка по этому поводу сказал: "В некоторых случаях ни законы, ни учреждения не могут дать четкий ответ, это так называемая серая зона".