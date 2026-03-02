«Мы дома так не говорим»: книга, которую задали на дом ребёнку, шокировала маму (3)

Редакция PRESS 2 марта, 2026 11:01

Выбор редакции 3 комментариев

Женщину, чей ребёнок учится в 9-м классе, неприятно удивило произведение современной литературы, которое задали читать дома. 

Дело в том, что в тексте присутствуют такие слова и выражения, как "блин", "братан", "респект и уважуха", а также некоторые широко известные ругательства на "великом и могучем".

"Мы дома так не говорим. Обязательная литература в школе. Кто-то может объяснить, что это такое?" - негодует Криста.

Как видно из комментариев, это книга латвийского драматурга Расы Бугавичюте-Пеце "Мальчик, который видел в темноте". В оригинале она называется Puika, kas redzēja tumsā. Многие из тех, кто откликнулся на этот пост, высказались о книге очень тепло и настаивают на том, что это хорошая книга и её стоит читать, но немало и тех, кто недоумевает - неужели нельзя было обойтись без мата и сленга?

Вот что пишут люди:

- Ой, эту книгу очень хвалили, но я такие сюжеты никогда сама не читаю... Вот насчёт ругательств в ней ничего не знала, но эти книги рекомендует конкретная школа, не везде велят читать одно и то же, поэтому надо обратиться к учительнице литературы.

- Да, это выбор конкретного учителя. Книга, кстати, не состоит только из бредового сленга и просторечия, вы вырвали из контекста пару фрагментов прямой речи... Обязательной литературы как таковой больше нет. Многие не читают вообще ничего, то есть только фрагменты. Очередные фрагменты.

- В котором классе? Это не может быть обязательным. Я не считываю даже, в какие года так могли говорить. Современные дети так не говорят, они таких русских слов не знают.

- В нашем доме так не говорят, но слышать приходилось.

- Книга "Елгава 94" изображает латвийскую молодёжь 90-х и в обязательную литературу включена только в средней школе. Ну и что, что дома так не говорят. Есть среда, есть эпоха, которую можно познавать через литературу. Это в самом деле кажется таким ужасным?

- Не хочу вас всех громить, но эта же грубая авторша написала слова к песне "Lec, saulīte!", под которую на праздниках песни все плачут. Если литература отображает реальность (а этого от литературы часто требуют!), то в реальности есть и такой языковой слой, сформированный определёнными обстоятельствами.

- Когда-то такой бред Главлит считал клиникой и сразу звонил санитарам с просьбой - помогите человеку! Но, может быть, и хорошо, что нечто вроде фени входит в повседневную жизнь - в Лиепайской тюрьме ведь не будут сидеть те, кто разворовал наше государство? Короче, братаны, давайте не путать берега.

- Почему такую зэковскую лексику нормализуют? Я выросла в рижском микрорайоне и эти ругательства впервые услышала в 8-м классе (просто до этого ни разу не имела дела с гопниками). Как-то раз послушала Джилинджера и подумала - вот ведь, моя некультурная среда покультурнее будет!

- Что это ещё за "геройский эпос" из подворотни? Судя по нумерации страниц - книга???

- Насколько знаю, на латышском языке или литературе в каком-то классе рассматривают в том числе и русицизмы, бранные слова и т.д.

- Кто-то боится, что его любимая русская ругательная лексика потонет на свалке истории вместе с ним самим. Вот и вставляют в такие шедевры. Чтобы осталось в вечности, так сказать. Но, как известно, ничто не вечно. :)

- Я эту книгу не читал, но мне примерно в это время в школе велели читать "Белую книгу" и т.п. произведения, которые вызвали многолетнюю аллергию на латышскую литературу. Может, тогда уж лучше вот это, с "бл..." в тексте.

- Отличная книга, её в самом деле нужно бы прочитать не только детям, но и родителям. Я бы даже сказала - особенно родителям. Может, для 9 лет она и не совсем подходит, но примерно в 11-12 лет даже очень норм чтиво.

- Это лексика Ланги, когда она напьётся! Никакого секрета тут нет.

Депутат Рижской думы Лиана Ланга в комментариях тоже отметилась, заявив, что "неясно, почему в школе надо читать и закреплять негативную лексику, которую и без того всем каждый день приходится слышать на улице", и вспомнив о том, как она сама в 10-м классе читала пьесу "Макбет". 

 

Nav skaidrs, kāpēc skolā jālasa un jānostirpina negatīva leksika, ko katru dienu tāpat visiem nākas dzirdēt uz ielas?

 

Комментарии (3)
Комментарии (3)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (3)

Новости Латвии 3 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (3)

Новости Латвии 3 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (3)

Важно 3 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (3)

Выбор редакции 3 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (3)

Важно 3 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (3)

ЧП и криминал 3 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (3)

Важно 3 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

