Дело в том, что в тексте присутствуют такие слова и выражения, как "блин", "братан", "респект и уважуха", а также некоторые широко известные ругательства на "великом и могучем".

"Мы дома так не говорим. Обязательная литература в школе. Кто-то может объяснить, что это такое?" - негодует Криста.

Как видно из комментариев, это книга латвийского драматурга Расы Бугавичюте-Пеце "Мальчик, который видел в темноте". В оригинале она называется Puika, kas redzēja tumsā. Многие из тех, кто откликнулся на этот пост, высказались о книге очень тепло и настаивают на том, что это хорошая книга и её стоит читать, но немало и тех, кто недоумевает - неужели нельзя было обойтись без мата и сленга?

Вот что пишут люди:

- Ой, эту книгу очень хвалили, но я такие сюжеты никогда сама не читаю... Вот насчёт ругательств в ней ничего не знала, но эти книги рекомендует конкретная школа, не везде велят читать одно и то же, поэтому надо обратиться к учительнице литературы.

- Да, это выбор конкретного учителя. Книга, кстати, не состоит только из бредового сленга и просторечия, вы вырвали из контекста пару фрагментов прямой речи... Обязательной литературы как таковой больше нет. Многие не читают вообще ничего, то есть только фрагменты. Очередные фрагменты.

- В котором классе? Это не может быть обязательным. Я не считываю даже, в какие года так могли говорить. Современные дети так не говорят, они таких русских слов не знают.

- В нашем доме так не говорят, но слышать приходилось.

- Книга "Елгава 94" изображает латвийскую молодёжь 90-х и в обязательную литературу включена только в средней школе. Ну и что, что дома так не говорят. Есть среда, есть эпоха, которую можно познавать через литературу. Это в самом деле кажется таким ужасным?

- Не хочу вас всех громить, но эта же грубая авторша написала слова к песне "Lec, saulīte!", под которую на праздниках песни все плачут. Если литература отображает реальность (а этого от литературы часто требуют!), то в реальности есть и такой языковой слой, сформированный определёнными обстоятельствами.

- Когда-то такой бред Главлит считал клиникой и сразу звонил санитарам с просьбой - помогите человеку! Но, может быть, и хорошо, что нечто вроде фени входит в повседневную жизнь - в Лиепайской тюрьме ведь не будут сидеть те, кто разворовал наше государство? Короче, братаны, давайте не путать берега.

- Почему такую зэковскую лексику нормализуют? Я выросла в рижском микрорайоне и эти ругательства впервые услышала в 8-м классе (просто до этого ни разу не имела дела с гопниками). Как-то раз послушала Джилинджера и подумала - вот ведь, моя некультурная среда покультурнее будет!

- Что это ещё за "геройский эпос" из подворотни? Судя по нумерации страниц - книга???

- Насколько знаю, на латышском языке или литературе в каком-то классе рассматривают в том числе и русицизмы, бранные слова и т.д.

- Кто-то боится, что его любимая русская ругательная лексика потонет на свалке истории вместе с ним самим. Вот и вставляют в такие шедевры. Чтобы осталось в вечности, так сказать. Но, как известно, ничто не вечно. :)

- Я эту книгу не читал, но мне примерно в это время в школе велели читать "Белую книгу" и т.п. произведения, которые вызвали многолетнюю аллергию на латышскую литературу. Может, тогда уж лучше вот это, с "бл..." в тексте.

- Отличная книга, её в самом деле нужно бы прочитать не только детям, но и родителям. Я бы даже сказала - особенно родителям. Может, для 9 лет она и не совсем подходит, но примерно в 11-12 лет даже очень норм чтиво.

- Это лексика Ланги, когда она напьётся! Никакого секрета тут нет.

Депутат Рижской думы Лиана Ланга в комментариях тоже отметилась, заявив, что "неясно, почему в школе надо читать и закреплять негативную лексику, которую и без того всем каждый день приходится слышать на улице", и вспомнив о том, как она сама в 10-м классе читала пьесу "Макбет".

Nav skaidrs, kāpēc skolā jālasa un jānostirpina negatīva leksika, ko katru dienu tāpat visiem nākas dzirdēt uz ielas?