Не спешите пока менять зимнюю резину на летнюю: CSDD

В этом зимнем сезоне CSDD совместно с Госполицией проверила техническое состояние 8216 транспортных средств и то, насколько покрышки соответствуют зимним требованиям.

195 транспортных средств не смогли пройти ТО с первого раза, получив оценку 2.

У 54 транспортных средства шины были настолько изношены, что это существенно угрожало безопасности дорожного движения. С них сняли номера и они смогли продолжить движение только на эвакуаторе.

У 17 транспортных средств были летние шины.

По данным CSDD, весьма тревожным является тот факт, что у 627 автомобилей, или в 8 % случаев, была выявлена минимальная глубина протектора шин, за что водителям полагается предупреждение.

В зимний период минимальная глубина протектора для транспортных средств с полной массой до 3500 кг составляет 4 мм.

Минимальная глубина протектора летних шин для транспортных средств с полной массой до 3500 кг составляет 1,6 мм.