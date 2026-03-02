Учёные выяснили: когда неандертальцы и Homo sapiens вступали в связи, чаще всего это были мужчины-неандертальцы и женщины современного типа.

Исследование, опубликованное в журнале Science, анализировало древние геномы и обнаружило любопытный перекос.

Сегодня у людей с неафриканскими корнями в среднем 1–2% неандертальской ДНК. Но на Х-хромосоме её почти нет. Эти участки генома даже получили название «неандертальские пустыни».

Раньше считалось, что естественный отбор постепенно «вымыл» нежелательные гены. Новая работа предлагает другую версию: всё дело в том, кто именно с кем сходился.

Учёные сравнили три генома неандертальцев и обнаружили, что их Х-хромосомы содержат примерно на 60% больше ДНК Homo sapiens, чем остальные хромосомы. Это может означать, что среди предков неандертальцев было много женщин современного типа.

А теперь генетическая логика.

Женщина передаёт ребёнку Х-хромосому всегда. Мужчина — только дочерям.

Если пары чаще состояли из мужчины-неандертальца и женщины-Homo sapiens, в человеческий геном попадало бы меньше неандертальской Х-ДНК. И именно такую картину учёные наблюдают сегодня.

Математические модели показали: чтобы получить нынешнее распределение ДНК, перекос в сторону «неандертальские мужчины — современные женщины» должен был быть довольно сильным.

Почему так происходило?

Учёные осторожны в выводах. Возможны демографические причины — например, нехватка неандертальских женщин. Но авторы склоняются к более интригующей версии: предпочтения партнёров.

Проще говоря — взаимная симпатия.

Антропологи напоминают: выбор партнёра всегда играл важную роль в эволюции человека. Почему искры вспыхивали именно в таком направлении — остаётся загадкой.

Но теперь история древнего смешения видов выглядит менее случайной.

Вопрос звучит неожиданно современно:

что именно так привлекало в неандертальских мужчинах женщин Homo sapiens?

