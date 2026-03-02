Неандертальцы были «Ромео» каменного века? Новое исследование переворачивает историю любви (1)

Редакция PRESS 2 марта, 2026 14:23

Наука 1 комментариев

Похоже, древний флирт был не таким уж случайным.

Учёные выяснили: когда неандертальцы и Homo sapiens вступали в связи, чаще всего это были мужчины-неандертальцы и женщины современного типа.

Исследование, опубликованное в журнале Science, анализировало древние геномы и обнаружило любопытный перекос.

Сегодня у людей с неафриканскими корнями в среднем 1–2% неандертальской ДНК. Но на Х-хромосоме её почти нет. Эти участки генома даже получили название «неандертальские пустыни».

Раньше считалось, что естественный отбор постепенно «вымыл» нежелательные гены. Новая работа предлагает другую версию: всё дело в том, кто именно с кем сходился.

Учёные сравнили три генома неандертальцев и обнаружили, что их Х-хромосомы содержат примерно на 60% больше ДНК Homo sapiens, чем остальные хромосомы. Это может означать, что среди предков неандертальцев было много женщин современного типа.

А теперь генетическая логика.

Женщина передаёт ребёнку Х-хромосому всегда. Мужчина — только дочерям.
Если пары чаще состояли из мужчины-неандертальца и женщины-Homo sapiens, в человеческий геном попадало бы меньше неандертальской Х-ДНК. И именно такую картину учёные наблюдают сегодня.

Математические модели показали: чтобы получить нынешнее распределение ДНК, перекос в сторону «неандертальские мужчины — современные женщины» должен был быть довольно сильным.

Почему так происходило?

Учёные осторожны в выводах. Возможны демографические причины — например, нехватка неандертальских женщин. Но авторы склоняются к более интригующей версии: предпочтения партнёров.

Проще говоря — взаимная симпатия.

Антропологи напоминают: выбор партнёра всегда играл важную роль в эволюции человека. Почему искры вспыхивали именно в таком направлении — остаётся загадкой.

Но теперь история древнего смешения видов выглядит менее случайной.

Вопрос звучит неожиданно современно:
что именно так привлекало в неандертальских мужчинах женщин Homo sapiens?
 

Комментарии (1)
При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

