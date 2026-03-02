Иран заявил, что атаковал американский авианосец. Растёт число жертв в Израиле

USS Abraham Lincoln — пятый авианосец класса Nimitz в составе ВМС США. На его борту находятся новейшие истребители F-35, способные уклоняться от вражеских радаров. В состав ударной группы также входят три эсминца, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк» для нанесения ударов по наземным целям, и, как правило, атомная подводная лодка, вооруженная тем же типом ракет.

Согласно спутниковым снимкам, проверенным службой верификации данных BBC Verify, 15 февраля ударная группа была замечена у побережья Омана.

США пока не отреагировали на заявление КСИР.

Число погибших в Израиле выросло до восьми

Число погибших в результате ракетного удара по израильскому городу Бейт-Шемешу к западу от Иерусалима увеличилось до восьми, сообщил Би-би-си представитель спасательной службы Zaka.

Еще почти два десятка человек получили ранения различной степени тяжести в результате удара.

В своем посте в соцсети X Армия обороны Израиля обвинила Иран в прямом обстреле района города, «убившего невинных гражданских лиц».

Ори Лазарович, фельдшер из службы скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом», рассказал, что спасал людей из-под завалов.

«Когда мы получили сигнал тревоги, мы сразу направились к месту пожара и дыму, — говорит он. — Мы прибыли на место с десятками медиков и начали вытаскивать людей из-под завалов и оказывать помощь пострадавшим, в то время как над нами все еще летали ракеты».

Несколько зданий были «полностью разрушены».

«Мы констатировали смерть нескольких человек на месте, — говорит он. — Мы видели очень тяжелые травмы, травмы от сдавливания, отравление дымом и сильные ожоги».

Один человек погиб в Кувейте после иранских ударов

Министерство обороны Кувейта сообщает, что его ВВС перехватили и уничтожили 97 баллистических ракет и 283 беспилотника с момента начала ударов Ирана по стране. Об этом сообщило официальное информационное агентство Кувейта.

Один человек погиб и 32 получили ранения «на фоне продолжающихся событий в регионе», сообщает агентство со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

В Карачи штурмовали консульство США, есть убитые

После появления новостей о нанесении США и Израилем ударов по Ирану, в результате которых был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, у консульства США в Карачи собралась толпа протестующих. Она прорвала внешнюю стену комплекса, скандируя «Смерть Израилю, смерть Америке». Сотрудники службы безопасности консульства США открыли огонь по протестующим.

В Карачи протестующие были оттеснены от консульства после того, как они прорвали внешний кордон безопасности, сообщил представитель местных властей Сукхдев Ассардас Хемнани. По его словам, они также подожгли автомобиль у главных ворот и вступили в столкновение с полицией. «Мы находимся в постоянном контакте с сотрудниками консульства. Все они в безопасности», — добавил он.

По данным полиции, по меньшей мере девять протестующих были убиты и еще 34 получили ранения. Гражданская больница Карачи сообщила, что все убитые и раненые были поражены выстрелами.

Репортеры Reuters слышали звуки выстрелов и видели, как на улицах вокруг комплекса применяли слезоточивый газ. На видеозаписях видно, как протестующие держат фотографии Хаменеи и скандируют антиамериканские лозунги до начала столкновений.