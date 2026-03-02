Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Иран заявил, что атаковал американский авианосец. Растёт число жертв в Израиле

© BBC 2 марта, 2026 09:47

Выбор редакции 0 комментариев

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что атаковал авианосец USS Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами, сообщает ВВс со ссылкой на иранское государственное СМИ.

USS Abraham Lincoln — пятый авианосец класса Nimitz в составе ВМС США. На его борту находятся новейшие истребители F-35, способные уклоняться от вражеских радаров. В состав ударной группы также входят три эсминца, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк» для нанесения ударов по наземным целям, и, как правило, атомная подводная лодка, вооруженная тем же типом ракет.

Согласно спутниковым снимкам, проверенным службой верификации данных BBC Verify, 15 февраля ударная группа была замечена у побережья Омана.
США пока не отреагировали на заявление КСИР.

Число погибших в Израиле выросло до восьми

Число погибших в результате ракетного удара по израильскому городу Бейт-Шемешу к западу от Иерусалима увеличилось до восьми, сообщил Би-би-си представитель спасательной службы Zaka.

Еще почти два десятка человек получили ранения различной степени тяжести в результате удара.

В своем посте в соцсети X Армия обороны Израиля обвинила Иран в прямом обстреле района города, «убившего невинных гражданских лиц».

Ори Лазарович, фельдшер из службы скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом», рассказал, что спасал людей из-под завалов.

«Когда мы получили сигнал тревоги, мы сразу направились к месту пожара и дыму, — говорит он. — Мы прибыли на место с десятками медиков и начали вытаскивать людей из-под завалов и оказывать помощь пострадавшим, в то время как над нами все еще летали ракеты».

Несколько зданий были «полностью разрушены».

«Мы констатировали смерть нескольких человек на месте, — говорит он. — Мы видели очень тяжелые травмы, травмы от сдавливания, отравление дымом и сильные ожоги».

Один человек погиб в Кувейте после иранских ударов

Министерство обороны Кувейта сообщает, что его ВВС перехватили и уничтожили 97 баллистических ракет и 283 беспилотника с момента начала ударов Ирана по стране. Об этом сообщило официальное информационное агентство Кувейта.

Один человек погиб и 32 получили ранения «на фоне продолжающихся событий в регионе», сообщает агентство со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

В Карачи штурмовали консульство США, есть убитые

После появления новостей о нанесении США и Израилем ударов по Ирану, в результате которых был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, у консульства США в Карачи собралась толпа протестующих. Она прорвала внешнюю стену комплекса, скандируя «Смерть Израилю, смерть Америке». Сотрудники службы безопасности консульства США открыли огонь по протестующим.

В Карачи протестующие были оттеснены от консульства после того, как они прорвали внешний кордон безопасности, сообщил представитель местных властей Сукхдев Ассардас Хемнани. По его словам, они также подожгли автомобиль у главных ворот и вступили в столкновение с полицией. «Мы находимся в постоянном контакте с сотрудниками консульства. Все они в безопасности», — добавил он.

По данным полиции, по меньшей мере девять протестующих были убиты и еще 34 получили ранения. Гражданская больница Карачи сообщила, что все убитые и раненые были поражены выстрелами.

Репортеры Reuters слышали звуки выстрелов и видели, как на улицах вокруг комплекса применяли слезоточивый газ. На видеозаписях видно, как протестующие держат фотографии Хаменеи и скандируют антиамериканские лозунги до начала столкновений.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать