Доклад Силини: премьер подчеркнула работу Латвии в Совете Безопасности ООН и помощь Украине

Премьер-министр отметила, что в 2026 году Латвия начинает двухлетний срок работы в Совете Безопасности ООН, получив поддержку 178 стран, что на 49 голосов больше, чем требовалось. В начале мандата Латвия созвала первое внеочередное заседание по Украине. В Совете Безопасности ООН Латвия планирует защищать основанный на правилах международный порядок, опровергать российскую дезинформацию и требовать ответственности за преступления, а также находить решения против гибридных угроз, кибератак и рисков безопасности, связанных с искусственным интеллектом.

В докладе Силиня отмечает, что на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге союзники договорились к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% от валового внутреннего продукта. Латвия подписала соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с Канадой и вместе с Великобританией стала сопредседателем Коалиции беспилотников. В Риге прошел первый Саммит дронов.

В 2025 году Латвия председательствовала в Совете министров Балтии и Балтийской ассамблее, укрепляя Балтийскую оборонную линию, работала над сотрудничеством в области гражданской обороны и управления кризисами, а также борьбы с нелегальной миграцией.

В докладе говорится, что с начала войны Латвия оказала Украине политическую, дипломатическую и практическую помощь на сумму более 1 миллиарда евро. В Совете Европы Латвия внесла свой вклад в создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и выступила в качестве третьей стороны в деле Украины против России в Международном суде ООН.

В докладе также говорится, что Латвия готовится к председательству в Совете ЕС в 2028 году, что даст ей возможность влиять на повестку дня ЕС и формировать имидж Латвии как современной, инновационной и благоприятной для инвестиций страны.