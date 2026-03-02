Трамп предложил Ирану «венесуэльский вальс»: что ответил Тегеран?

Редакция PRESS 2 марта, 2026 17:34

Большинство членов правительства Ирана могут сохранить свои посты и остаться во власти после смерти аятоллы Али Хаменеи, если Тегеран начнет сотрудничать с Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, это один из сценариев, который повторяет то, что произошло в Венесуэле после захвата американскими военными президента страны Николаса Мадуро и его супруги.

«То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, — это идеальный, идеальный сценарий. Все сохранили свои должности, кроме двух человек», — сказал глава Белого дома в интервью The New York Times.

При этом он уточнил, что у него есть «три очень хорошие кандидатуры» на пост лидера Ирана. «Я не собираюсь их раскрывать сейчас. Давайте сначала сделаем работу», — добавил Трамп. Глава Белого дома также отметил, что военная операция против Тегерана, которую 28 февраля начали США и Израиль, может продлиться «четыре–пять недель». «Это не будет сложно. У нас колоссальные запасы боеприпасов», — подчеркнул президент. В то же время, по его словам, новое руководство Ирана уже запросило переговоры. «Я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше. Им следовало предложить раньше то, что было бы очень практично и легко сделать. Они слишком долго ждали», — заключил Трамп.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. Власти страны подтвердили его смерть в ночь на 1 марта. На данный момент государством временно руководят президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, а также член Совета стражей Конституции.

Избрать преемника Хаменеи должна Ассамблея экспертов — совет из 88 богословов. Глава МИД страны Аббас Арагчи не исключил, что новый руководитель страны будет избран в ближайшие дни. Им может стать второй сын погибшего аятоллы, 56-летний Моджтаба Хаменеи, священнослужитель и доверенное лицо бывшего верховного лидера, 67-летний Алиреза Арафи или внук основателя Исламской республики аятоллы Рухоллы Хомейни Хасан Хомейни. 

Реакция Тегерана

Тегеран не собирается вести переговоры с Вашингтоном на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Исламской республики Али Лариджани. «Мы не будем вести никаких переговоров с Соединенными Штатами», — написал Лариджани в соцсети X. Он отметил, что президент США Дональд Трамп своими «ложными надеждами» «погрузил регион в хаос» и «теперь обеспокоен дальнейшими потерями американских военных». «Сегодня иранская нация защищает себя. Иранские вооруженные силы не начинали вторжение», — отметил Лариджани.

Ранее арабские и американские источники The Wall Street Journal сообщили, что Лариджани через оманских посредников предложил США вернуться к переговорам по иранской ядерной программе. Трамп после этого заявил, что руководство Ирана попросило его возобновить переговорный процесс, и он согласился. «Им следовало сделать это раньше. Им следовало предложить раньше то, что было бы очень практично и легко сделать. Они слишком долго ждали», — сказал глава Белого дома.

Али Лариджани — один из самых высокопоставленных членов руководства Ирана, которым удалось пережить первые два дня ударов по стране. После того как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит 28 февраля, страной руководят президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, а также член Совета стражей Конституции.

Последние переговоры с США по ядерной программе Ирана прошли в Женеве 26 февраля — за два дня до начала военной операции против Тегерана. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи по итогам встречи говорил, что стороны достигли «хорошего прогресса» и приступили к предметному обсуждению элементов будущего соглашения по ядерному вопросу. При этом портал Axios писал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и занять Трампа Джаред Кушнер остались разочарованы итогами встречи с иранской делегацией.

Военная операция США и Израиля против Ирана направлена на предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. В результате серии воздушных ударов взрывы прогремели в Тегеране, Исфахане, Кередже и провинции Керманшах. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке с помощью ракет и беспилотников, а также ограничил движение судов через Ормузский пролив, по которому проходит около 20% мировых морских поставок нефти.

 

 

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

