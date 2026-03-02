Трамп предложил Ирану «венесуэльский вальс»: что ответил Тегеран?

«То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, — это идеальный, идеальный сценарий. Все сохранили свои должности, кроме двух человек», — сказал глава Белого дома в интервью The New York Times.

При этом он уточнил, что у него есть «три очень хорошие кандидатуры» на пост лидера Ирана. «Я не собираюсь их раскрывать сейчас. Давайте сначала сделаем работу», — добавил Трамп. Глава Белого дома также отметил, что военная операция против Тегерана, которую 28 февраля начали США и Израиль, может продлиться «четыре–пять недель». «Это не будет сложно. У нас колоссальные запасы боеприпасов», — подчеркнул президент. В то же время, по его словам, новое руководство Ирана уже запросило переговоры. «Я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше. Им следовало предложить раньше то, что было бы очень практично и легко сделать. Они слишком долго ждали», — заключил Трамп.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. Власти страны подтвердили его смерть в ночь на 1 марта. На данный момент государством временно руководят президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, а также член Совета стражей Конституции.

Избрать преемника Хаменеи должна Ассамблея экспертов — совет из 88 богословов. Глава МИД страны Аббас Арагчи не исключил, что новый руководитель страны будет избран в ближайшие дни. Им может стать второй сын погибшего аятоллы, 56-летний Моджтаба Хаменеи, священнослужитель и доверенное лицо бывшего верховного лидера, 67-летний Алиреза Арафи или внук основателя Исламской республики аятоллы Рухоллы Хомейни Хасан Хомейни.

Реакция Тегерана

Тегеран не собирается вести переговоры с Вашингтоном на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Исламской республики Али Лариджани. «Мы не будем вести никаких переговоров с Соединенными Штатами», — написал Лариджани в соцсети X. Он отметил, что президент США Дональд Трамп своими «ложными надеждами» «погрузил регион в хаос» и «теперь обеспокоен дальнейшими потерями американских военных». «Сегодня иранская нация защищает себя. Иранские вооруженные силы не начинали вторжение», — отметил Лариджани.

Ранее арабские и американские источники The Wall Street Journal сообщили, что Лариджани через оманских посредников предложил США вернуться к переговорам по иранской ядерной программе. Трамп после этого заявил, что руководство Ирана попросило его возобновить переговорный процесс, и он согласился. «Им следовало сделать это раньше. Им следовало предложить раньше то, что было бы очень практично и легко сделать. Они слишком долго ждали», — сказал глава Белого дома.

Али Лариджани — один из самых высокопоставленных членов руководства Ирана, которым удалось пережить первые два дня ударов по стране. После того как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит 28 февраля, страной руководят президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, а также член Совета стражей Конституции.

Последние переговоры с США по ядерной программе Ирана прошли в Женеве 26 февраля — за два дня до начала военной операции против Тегерана. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи по итогам встречи говорил, что стороны достигли «хорошего прогресса» и приступили к предметному обсуждению элементов будущего соглашения по ядерному вопросу. При этом портал Axios писал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и занять Трампа Джаред Кушнер остались разочарованы итогами встречи с иранской делегацией.

Военная операция США и Израиля против Ирана направлена на предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. В результате серии воздушных ударов взрывы прогремели в Тегеране, Исфахане, Кередже и провинции Керманшах. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке с помощью ракет и беспилотников, а также ограничил движение судов через Ормузский пролив, по которому проходит около 20% мировых морских поставок нефти.