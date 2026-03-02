Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нужно своевременно ограничить миграцию из исламских стран: Пабрикс об ударе по Ирану (1)

Редакция PRESS 2 марта, 2026 17:21

Мнения 1 комментариев

Совместный удар США и Израиля по Ирану, в ходе которого был ликвидирован высший лидер аятолла Али Хаменеи и сотни других целей, скорее всего, не завершится быстрыми успехами и сменой режима в Тегеране. Об этом предупреждает директор аналитического центра «Northern Europe Policy Centre», бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

«Если удар США и Израиля по Ирану не завершится быстрыми успехами и сменой режима в Иране, существует вероятность, что война затянется», — заявил Пабрикс агентству LETA.

С точки зрения реальной политики и морали удар можно понять: «Свергнуть этот режим или изменить его — это реально-политически понятно, поскольку это уменьшит поддержку террористических организаций и России», - говорит экс-министр обороны.

С юридической точки зрения удары не полностью соответствуют международным нормам, однако: «Тогда проигрывает тот, кто против преступников соблюдает эти нормы».

Пабрикс подчёркивает, что мир находится в геополитическом переходном периоде, где политика всё больше опирается на военную силу.

Для безопасности Балтии он прогнозирует риски: режим в Иране может сохраниться даже после смерти лидеров (как в Венесуэле), возможен всплеск терроризма и рост цен на топливо.

«Латвии своевременно следует строго ограничить миграцию из исламских стран», — отметил Пабрикс.

Что касается влияния на Украину и Путина: «Любое падение союзника вызывает у Москвы определённые опасения, что из войны на Украине всё сложнее выйти победителем. Это, соответственно, может увеличить шансы на падение режима Путина. Произойдёт ли это — трудно сказать, однако наивно думать, что после смены Путина в России к власти придут демократические силы».

Удары продолжаются, Иран нанёс ответные удары, ситуация в регионе остаётся крайне напряжённой.

Напомним, что в бытность Артиса Пабрикса министром обороны руководимое им министерство попыталось заключить пятилетний контракт на поставку продовольствия. Победителем стала небольшая компания Zītari LZ. Контракт оценивался в ≈ €220 млн с возможным ростом до €330 млн. При этом изначально в плане закупок стояла совсем другая сумма — порядка €8 млн. 

В процессе работы над тендером комиссия проявила подозрительную слабость в части оценки реальных возможностей компаний. Zītari LZ, в частности, имела гораздо меньший масштаб, ограниченный логистикой питания. После поднявшегося скандала контракт был расторгнут, а судебные процессы по делу продолжаются о сих пор.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

