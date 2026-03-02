«Если удар США и Израиля по Ирану не завершится быстрыми успехами и сменой режима в Иране, существует вероятность, что война затянется», — заявил Пабрикс агентству LETA.

С точки зрения реальной политики и морали удар можно понять: «Свергнуть этот режим или изменить его — это реально-политически понятно, поскольку это уменьшит поддержку террористических организаций и России», - говорит экс-министр обороны.

С юридической точки зрения удары не полностью соответствуют международным нормам, однако: «Тогда проигрывает тот, кто против преступников соблюдает эти нормы».

Пабрикс подчёркивает, что мир находится в геополитическом переходном периоде, где политика всё больше опирается на военную силу.

Для безопасности Балтии он прогнозирует риски: режим в Иране может сохраниться даже после смерти лидеров (как в Венесуэле), возможен всплеск терроризма и рост цен на топливо.

«Латвии своевременно следует строго ограничить миграцию из исламских стран», — отметил Пабрикс.

Что касается влияния на Украину и Путина: «Любое падение союзника вызывает у Москвы определённые опасения, что из войны на Украине всё сложнее выйти победителем. Это, соответственно, может увеличить шансы на падение режима Путина. Произойдёт ли это — трудно сказать, однако наивно думать, что после смены Путина в России к власти придут демократические силы».

Удары продолжаются, Иран нанёс ответные удары, ситуация в регионе остаётся крайне напряжённой.

Напомним, что в бытность Артиса Пабрикса министром обороны руководимое им министерство попыталось заключить пятилетний контракт на поставку продовольствия. Победителем стала небольшая компания Zītari LZ. Контракт оценивался в ≈ €220 млн с возможным ростом до €330 млн. При этом изначально в плане закупок стояла совсем другая сумма — порядка €8 млн.

В процессе работы над тендером комиссия проявила подозрительную слабость в части оценки реальных возможностей компаний. Zītari LZ, в частности, имела гораздо меньший масштаб, ограниченный логистикой питания. После поднявшегося скандала контракт был расторгнут, а судебные процессы по делу продолжаются о сих пор.