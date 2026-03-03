"Сразу после вступления закона в силу агентство LETA опубликовало целую серию таких новостей: «SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" в последний рабочий день января уволила почти 50 сотрудников — граждан России и Белоруссии»; «Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня прекратила трудовые отношения с десятью гражданами России и Белоруссии, поскольку этого требует Закон о национальной безопасности»; «Восточная больница прекратила трудовые отношения с 13 гражданами России и Белоруссии…».

С самых истоков западной цивилизации известно, что такие действия опасны. Ещё древнегреческий автор Геродот, с трудов которого начинается светская история западного мира, описывает случай в Египте, который учит не доводить людей до бешенства. Там некий человек вызвал подозрения, что способен свергнуть тогдашних правителей, поэтому они решили «изгнать его в болота», где он, «осознав, что с ним поступили несправедливо, задумал отомстить своим врагам» — и успешно это сделал. На латышском языке эта история была напечатана в советское время в книге «Teiksmainā senatne», чтобы читателям было ясно, что мораль этой истории не следует применять к настоящему.

Латвийские органы безопасности и законодатели поверили, что древний урок к Латвии не относится. Создана группа людей, у которых есть основания мстить латвийскому государству — в соответствии с их убеждением в необоснованности увольнения, ведь они никогда и никоим образом не причинили бы вреда Латвии и латышам, за единственным исключением — если бы Латвия не сделала то, что она сейчас сделала. Причём речь идёт не только о упомянутых 50+10+13 людях, а о несоизмеримо большем количестве людей. Среди них те, чьё увольнение не попало в новости агентства LETA, их родственники и друзья, а возможно, и такие, которые сами присоединятся к этому случаю с выводами о том, насколько безнадёжной (глупой, зависимой от иностранного диктата и т. п.) выглядит Латвия, если ей приходится хвататься за такую соломинку, как поиск и обнаружение среди врачей отравителей. Это произошло не в далёкой древности и не в далёких местах, а 80 лет назад также и в Латвии, которая тогда входила в состав Советского Союза. Сейчас правдоподобной кажется версия, что Сталина действительно отравили именно потому, что он довёл до бешенства людей, которых приблизил к себе, но не смог их убить. В нынешней ситуации в Латвии речь идет о высылке из страны российских и белорусских граждан, но Латвия не может позволить себе такие последовательные действия.

Оправданием действий латвийских силовых структур и Сейма служат исторические примеры, когда демонстрация государственной власти лишь укрепляла эту власть. Совершенно противоположные реакции людей в одной и той же ситуации обычно объясняются тем, что происходит в их головах, но даже наука и психология не могут объяснить, что именно там происходит. Пример невозможности предсказать последствия кадровой чистки в латвийских больницах приведен в связи с постановкой Нового Рижского театра «Долина чудес», в которой психологи представлены как объекты насмешек".