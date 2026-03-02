Лиепниекс и Константинов сообща ведут подкаст уже несколько лет и часто имеют противоположные мнения по темам, которые обсуждают. Но поссорились они впервые.

Лиепниекс начал дискуссию о войне на Украине, размышляя о событиях, произошедших с февраля 2022 года, о понесенных потерях и о том, что может ждать страну в будущем. Константинов высказал мнение, что в настоящее время ведутся дипломатические переговоры и существует вероятность того, что Украина также не готова прекратить войну на условиях прекращения огня, если это не будет ей выгодно.

"Нужно думать о будущем. И есть разные сценарии. И они сейчас обсуждаются. Например, что Америка предложила в своем мирном предложении. Мне кажется, что мы мыслим в таких категориях, что остановить войну сейчас, на этой линии фронта - это будет то же самое, что сдаться Гитлеру. И тому подобное. Я считаю, что эта аналогия здесь не подходит. Она вообще не правильная. Мы можем очень хорошо представить себе будущее Украины. Украина, которая продолжает свое развитие. Продолжает строить свою страну, восстанавливать её. Даже при тех мирных договоренностях, которые сейчас обсуждаются. С остановкой фронта в той точке, где он сейчас находится", - считает Константинов.

На что Лиепниекс возражает, что предложение России состоит не в том, чтобы остановиться на этой линии фронта. А в том, чтобы отдать им Донбасс.

Константинов отмечает, что с остановкой фронта, конечно случатся и территориальные потери. Но не следует мыслить только черно-белыми категориями - полной победой или полным поражением.

"Это, конечно будет так. Но в центре должна стоить имея о мире. И о восстановлении страны, наконец", - считает Константинов.

В свою очередь, Лиепниекс обвинил своего коллегу в повторении пропагандистских нарративов России.

"Может я ошибаюсь, но мне показалось, что я услышал от тебя российские нарративы. Как будто украинцы не хотят мира, а хотят продолжения войны. Что не является правдой. И Украина и ЕС считают, что первый шаг, который необходимо сделать - остановить военные действия", - отметил Лиепниекс.

Такое заявление вызвало резкую реакцию.

"Ты сейчас обвинил меня в распространении российской пропаганды?!", - удивился Константинов.

Психотерапевт в продолжении разговора неоднократно указывал, что не согласен с подобной оценкой, но Лиепниекс стоял на своем, допуская, что его собеседник стал жертвой российской пропаганды.

Тогда Константинов сказал, что дискуссию продолжать не намерен и вышел из записи подкаста.