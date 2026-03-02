Обвинил в кремлевских нарративах: как Лиепниекс поссорился с Константиновым (1)

Редакция PRESS 2 марта, 2026 17:49

Мнения 1 комментариев

Во время своего еженедельного подкаста политический комментатор Юргис Лиепниекс вступил в перепалку с молодежным психотерапевтом Нилом Саксом Константиновым. Дискуссия накалилась настолько, что запись была прервана менее чем через полчаса с момента начала записи. И поводом к скандалу послужила тема Украины.

Лиепниекс и Константинов сообща ведут подкаст уже несколько лет и часто имеют противоположные мнения по темам, которые обсуждают. Но поссорились они впервые.

Лиепниекс начал дискуссию о войне на Украине, размышляя о событиях, произошедших с февраля 2022 года, о понесенных потерях и о том, что может ждать страну в будущем. Константинов высказал мнение, что в настоящее время ведутся дипломатические переговоры и существует вероятность того, что Украина также не готова прекратить войну на условиях прекращения огня, если это не будет ей выгодно.

"Нужно думать о будущем. И есть разные сценарии. И они сейчас обсуждаются. Например, что Америка предложила в своем мирном предложении. Мне кажется, что мы мыслим в таких категориях, что остановить войну сейчас, на этой линии фронта - это будет то же самое, что сдаться Гитлеру. И тому подобное. Я считаю, что эта аналогия здесь не подходит. Она вообще не правильная. Мы можем очень хорошо представить себе будущее Украины. Украина, которая продолжает свое развитие. Продолжает строить свою страну, восстанавливать её. Даже при тех мирных договоренностях, которые сейчас обсуждаются. С остановкой фронта в той точке, где он сейчас находится", - считает Константинов.

На что Лиепниекс возражает, что предложение России состоит не в том, чтобы остановиться на этой линии фронта. А в  том, чтобы отдать им Донбасс.

Константинов отмечает, что с остановкой фронта, конечно случатся и территориальные потери. Но не следует мыслить только черно-белыми категориями - полной победой или полным поражением.

"Это, конечно будет так. Но в центре должна стоить имея о мире. И о восстановлении страны, наконец", - считает Константинов.

В свою очередь, Лиепниекс обвинил своего коллегу в повторении пропагандистских нарративов России.

"Может я ошибаюсь, но мне показалось, что я услышал от тебя российские нарративы. Как будто украинцы не хотят мира, а хотят продолжения войны. Что не является правдой. И Украина и ЕС считают, что первый шаг, который необходимо сделать - остановить военные действия", - отметил Лиепниекс.

Такое заявление вызвало резкую реакцию.

"Ты сейчас обвинил меня в распространении российской пропаганды?!", - удивился Константинов.

Психотерапевт в продолжении разговора неоднократно указывал, что не согласен с подобной оценкой, но Лиепниекс стоял на своем, допуская, что его собеседник стал жертвой российской пропаганды.

Тогда Константинов сказал, что дискуссию продолжать не намерен и вышел из записи подкаста.

Комментарии (1)
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

