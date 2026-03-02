Две службы искали пострадавшего, которого не было: фельдшер о гражданской ответственности

Во время дежурства бригада получила срочный вызов: на Юрмальском шоссе якобы был сбит человек. Прибыв на место, медики не обнаружили пострадавшего. Не было ни следов торможения, ни повреждённого автомобиля, ни крови. Несмотря на это, звонки от очевидцев продолжали поступать, и поиски продолжались совместно с муниципальной полицией.

В итоге выяснилось, что «человеком» оказался чёрный полиэтиленовый пакет у обочины дороги, который издалека напоминал силуэт лежащего человека. Пока две службы искали несуществующего пострадавшего, бригада не могла выехать на другие, действительно опасные для жизни вызовы.

Медик подчеркнул, что время прибытия скорой помощи напрямую зависит от точности информации. В Риге на вызовы высшей приоритетности бригада старается прибыть за 10–15 минут, но это если им не приходится тратить время на ложные или неподтверждённые вызовы.

Вячеслав Стунжанс призвал людей не ограничиваться звонком в экстренные службы, а проявлять настоящую гражданскую ответственность: безопасно остановиться, убедиться, что на дороге действительно лежит человек, точно указать место происшествия и дождаться прибытия помощи. Иногда разница между «мне показалось» и «я проверил» может стать решающей.