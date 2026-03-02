Две службы искали пострадавшего, которого не было: фельдшер о гражданской ответственности

Редакция PRESS 2 марта, 2026 16:17

Фельдшер службы неотложной медицинской помощи Вячеслав Стунжанс поделился в Facebook поучительной историей о том, что на самом деле означает гражданская ответственность. По его словам, простой звонок в экстренные службы не всегда достаточен — важно убедиться, что информация точна, иначе это может стоить кому-то драгоценного времени и даже жизни.

Во время дежурства бригада получила срочный вызов: на Юрмальском шоссе якобы был сбит человек. Прибыв на место, медики не обнаружили пострадавшего. Не было ни следов торможения, ни повреждённого автомобиля, ни крови. Несмотря на это, звонки от очевидцев продолжали поступать, и поиски продолжались совместно с муниципальной полицией.

В итоге выяснилось, что «человеком» оказался чёрный полиэтиленовый пакет у обочины дороги, который издалека напоминал силуэт лежащего человека. Пока две службы искали несуществующего пострадавшего, бригада не могла выехать на другие, действительно опасные для жизни вызовы.

Медик подчеркнул, что время прибытия скорой помощи напрямую зависит от точности информации. В Риге на вызовы высшей приоритетности бригада старается прибыть за 10–15 минут, но это если им не приходится тратить время на ложные или неподтверждённые вызовы.

Вячеслав Стунжанс призвал людей не ограничиваться звонком в экстренные службы, а проявлять настоящую гражданскую ответственность: безопасно остановиться, убедиться, что на дороге действительно лежит человек, точно указать место происшествия и дождаться прибытия помощи. Иногда разница между «мне показалось» и «я проверил» может стать решающей.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

