Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Кувейт по ошибке сбил три американских F-15 и другие горячие новости с Ближнего Востока (2)

© BBC 3 марта, 2026 08:35

Выбор редакции 2 комментариев

Вечером 1 марта три американских истребителя F-15E были по ошибке сбиты ПВО Кувейта, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.

Все шесть членов экипажа катапультировались и сейчас их состояние стабильное. Причина инцидента расследуется, добавляют в CENTCOM.

Ранее появилось видео, на котором виден горящий самолет и член экипажа, покидающий его на парашюте, а кувейтские военные заявили о крушении «нескольких» американских истребителей.

КСИР призвал иранцев не выходить на акции протеста, «спланированные врагом»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) призвал иранцев не выходить на протесты. Об этом свидетельствуют скриншоты рассылаемых властями сообщений, с которыми ознакомилась Би-би-си.

Согласно скриншотам двух сообщений, которые переслали журналистам Би-би-си из Ирана, разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции попросило иранцев не участвовать в протестах.

Власти предупреждают жителей Ирана, что любые протесты будут считаться «уличными беспорядками», «спланированными врагом», а любое нарушение общественного порядка будет считаться «прямым сотрудничеством с врагом».

В другом сообщении КСИР призывает жителей страны сообщать властям об инцидентах, которые грозят безопасности и порядку.

Би-би-си верифицировала несколько видео, на которых запечатлены акции противников верховного лидера Ирана, которые выражали радость по поводу его гибели в результате ударов США и Израиля.

В то же время иранские СМИ сообщали об акциях сторонников аятоллы Али Хаменеи, которые, в свою очередь, выражали скорбь в связи с его гибелью.

Интернет по-прежнему недоступен для большинства жителей Ирана, поэтому получить подтверждение той или иной информации подчас невозможно и очень сложно получить четкое представление о происходящем внутри страны. Некоторым жителям страны удается подключиться к сети с помощью Starlink.

Катар приостановил производство СПГ после атак иранских беспилотников

Принадлежащая государству нефтегазовая компания QatarEnergy приостановила в производство сжиженного природного газа в двух главных промышленных зонах — в Умм-Саиде и Рас-Лаффане, сообщает AFP со ссылкой на заявление компании.

Ранее Минобороны Катара сообщило, что иранские беспилотники атаковали энергетический объект в Рас-Лаффане и установку в Умм-Саиде.

Катар — один из крупнейших поставщиков СПГ в мире. В Европе, отмечает Bloomberg, больше всего от его поставок зависит Италия: после отказа от российского газа 45% импорта в страну приходится именно на Катар.

В Омане дрон попал по танкеру, США и союзники назвали действие Ирана «опасной эскалацией»

Действия Ирана — это «опасная эскалация», которая угрожает стабильности на Ближнем Востоке, говорится в совместном заявлении США и шести их союзников в Персидском заливе.

«Атаки на гражданских и на государства, не участвующие в военном конфликте, — это безответственное поведение, которое дестабилизирует ситуацию», — говорится в документе.

Заявление на арабском языке опубликовало министерство иностранных дел Кувейта, под ним подписались, помимо США и самого Кувейта, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Иордания и ОАЭ.

Тем временем государственное информагентство Омана сообщило, что ударный беспилотник атаковал нефтяной танкер в Оманском заливе неподалеку от Маската — столицы султаната. Танкер шел под флагом Маршалловых островов. В результате погиб один из моряков. Погибший был родом из Индии, говорят в Омане.

В Саудовской Аравии после атаки беспилотников нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннура — один из крупнейших в мире — временно приостановил работу.

В Кувейте дрон попал по комплексу зданий посольства США, сообщает New York Times со ссылкой на американские источники. Дым в районе посольства виден на фотографиях.

Минобороны Катара заявило об атаке иранских дронов по объектам энергетике в стране, пострадавших нет.

Власти Кипра рассказали о ночной атаке беспилотника на британскую военную базу Акротири. Днем в понедельник на базе вновь была объявлена тревога. Два дрона, направлявшихся в сторону базы, были перехвачены, заявили местные власти.

В порту Бахрейна на судне начался пожар в результате попадания снарядов неизвестного происхождения, пострадавших нет, сообщила британская Морская торговая организация.

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (2)

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 2 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (2)

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 2 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (2)

Важно 18:31

Важно 2 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (2)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 2 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Важно 18:15

Важно 2 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 2 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

Важно 18:06

Важно 2 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать