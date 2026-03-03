Все шесть членов экипажа катапультировались и сейчас их состояние стабильное. Причина инцидента расследуется, добавляют в CENTCOM.

Ранее появилось видео, на котором виден горящий самолет и член экипажа, покидающий его на парашюте, а кувейтские военные заявили о крушении «нескольких» американских истребителей.

КСИР призвал иранцев не выходить на акции протеста, «спланированные врагом»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) призвал иранцев не выходить на протесты. Об этом свидетельствуют скриншоты рассылаемых властями сообщений, с которыми ознакомилась Би-би-си.

Согласно скриншотам двух сообщений, которые переслали журналистам Би-би-си из Ирана, разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции попросило иранцев не участвовать в протестах.

Власти предупреждают жителей Ирана, что любые протесты будут считаться «уличными беспорядками», «спланированными врагом», а любое нарушение общественного порядка будет считаться «прямым сотрудничеством с врагом».

В другом сообщении КСИР призывает жителей страны сообщать властям об инцидентах, которые грозят безопасности и порядку.

Би-би-си верифицировала несколько видео, на которых запечатлены акции противников верховного лидера Ирана, которые выражали радость по поводу его гибели в результате ударов США и Израиля.

В то же время иранские СМИ сообщали об акциях сторонников аятоллы Али Хаменеи, которые, в свою очередь, выражали скорбь в связи с его гибелью.

Интернет по-прежнему недоступен для большинства жителей Ирана, поэтому получить подтверждение той или иной информации подчас невозможно и очень сложно получить четкое представление о происходящем внутри страны. Некоторым жителям страны удается подключиться к сети с помощью Starlink.

Катар приостановил производство СПГ после атак иранских беспилотников

Принадлежащая государству нефтегазовая компания QatarEnergy приостановила в производство сжиженного природного газа в двух главных промышленных зонах — в Умм-Саиде и Рас-Лаффане, сообщает AFP со ссылкой на заявление компании.

Ранее Минобороны Катара сообщило, что иранские беспилотники атаковали энергетический объект в Рас-Лаффане и установку в Умм-Саиде.

Катар — один из крупнейших поставщиков СПГ в мире. В Европе, отмечает Bloomberg, больше всего от его поставок зависит Италия: после отказа от российского газа 45% импорта в страну приходится именно на Катар.

В Омане дрон попал по танкеру, США и союзники назвали действие Ирана «опасной эскалацией»

Действия Ирана — это «опасная эскалация», которая угрожает стабильности на Ближнем Востоке, говорится в совместном заявлении США и шести их союзников в Персидском заливе.

«Атаки на гражданских и на государства, не участвующие в военном конфликте, — это безответственное поведение, которое дестабилизирует ситуацию», — говорится в документе.

Заявление на арабском языке опубликовало министерство иностранных дел Кувейта, под ним подписались, помимо США и самого Кувейта, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Иордания и ОАЭ.

Тем временем государственное информагентство Омана сообщило, что ударный беспилотник атаковал нефтяной танкер в Оманском заливе неподалеку от Маската — столицы султаната. Танкер шел под флагом Маршалловых островов. В результате погиб один из моряков. Погибший был родом из Индии, говорят в Омане.

В Саудовской Аравии после атаки беспилотников нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннура — один из крупнейших в мире — временно приостановил работу.

В Кувейте дрон попал по комплексу зданий посольства США, сообщает New York Times со ссылкой на американские источники. Дым в районе посольства виден на фотографиях.

Минобороны Катара заявило об атаке иранских дронов по объектам энергетике в стране, пострадавших нет.

Власти Кипра рассказали о ночной атаке беспилотника на британскую военную базу Акротири. Днем в понедельник на базе вновь была объявлена тревога. Два дрона, направлявшихся в сторону базы, были перехвачены, заявили местные власти.

В порту Бахрейна на судне начался пожар в результате попадания снарядов неизвестного происхождения, пострадавших нет, сообщила британская Морская торговая организация.