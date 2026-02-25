Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Без курьеров пострадают рестораны». «Bolt» объясняет, зачем нужны иностранные на колесах

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 15:41

Латышские СМИ 0 комментариев

Одной из сфер, где особенно заметно присутствие иностранцев, остаётся доставка еды. На улицах Риги всё чаще можно увидеть курьеров с большими сумками «Bolt Food», которые общаются с клиентами на английском. Это вызывает споры. Однако, как заявляет руководитель «Bolt» в Латвии Янис Римицанс, без этого ресурса рынок уже не справляется. Об этом пишет LA.

По его словам, в стране одновременно наблюдаются низкий уровень безработицы и ежегодное сокращение числа людей трудоспособного возраста на несколько тысяч. Рабочих рук не хватает в пассажирских перевозках и общепите. Из-за дефицита водителей местами невозможно выполнить междугородние рейсы.

«Без курьеров пострадают рестораны», — подчёркивает Янис Римицанс.
Компания уточняет: курьеры и водители не являются сотрудниками «Bolt». Платформа предоставляет цифровую среду, а партнёры регистрируются как самозанятые или индивидуальные коммерсанты в Службе государственных доходов и сами платят налоги. Условия для всех одинаковы.

Иностранцы могут присоединиться к платформе только при наличии действующего вида на жительство и знания латышского языка. Для пассажирских перевозок требуется лицензия Автотранспортной дирекции и уровень языка не ниже B1. Исключение временно действует для граждан Украины.

Компания призывает клиентов сообщать через приложение, если водитель не владеет латышским языком. В этом случае проводится повторная проверка документов.

По оценке «Bolt», доставка формирует от 30 процентов до 50 процентов, а иногда и до 70 процентов оборота ресторанов. Каждый заказ приносит поступления НДС в бюджет. Без достаточного числа курьеров эти обороты и налоговые доходы снизятся.

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

