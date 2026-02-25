«Без курьеров пострадают рестораны». «Bolt» объясняет, зачем нужны иностранные на колесах

По его словам, в стране одновременно наблюдаются низкий уровень безработицы и ежегодное сокращение числа людей трудоспособного возраста на несколько тысяч. Рабочих рук не хватает в пассажирских перевозках и общепите. Из-за дефицита водителей местами невозможно выполнить междугородние рейсы.

«Без курьеров пострадают рестораны», — подчёркивает Янис Римицанс.

Компания уточняет: курьеры и водители не являются сотрудниками «Bolt». Платформа предоставляет цифровую среду, а партнёры регистрируются как самозанятые или индивидуальные коммерсанты в Службе государственных доходов и сами платят налоги. Условия для всех одинаковы.

Иностранцы могут присоединиться к платформе только при наличии действующего вида на жительство и знания латышского языка. Для пассажирских перевозок требуется лицензия Автотранспортной дирекции и уровень языка не ниже B1. Исключение временно действует для граждан Украины.

Компания призывает клиентов сообщать через приложение, если водитель не владеет латышским языком. В этом случае проводится повторная проверка документов.

По оценке «Bolt», доставка формирует от 30 процентов до 50 процентов, а иногда и до 70 процентов оборота ресторанов. Каждый заказ приносит поступления НДС в бюджет. Без достаточного числа курьеров эти обороты и налоговые доходы снизятся.