Какие названия улиц в Сигулде хотят заменить? Вместо советских деятелей — Ливены и Янэлситис

24 февраля 2022 года центр издал рекомендации о реализации закреплённой в Сатверсме обязанности осуждения коммунистического тоталитарного режима в официальных топонимах и направил их всем самоуправлениям, в том числе думе Сигулдского края.

Предлагается переименовать улицу Леона Паэгле, названную в честь пропагандиста нелегальной коммунистической партии, осуждённого за деятельность против Латвийской Республики, в улицу Ливену. Новое название предлагается дать в честь рода Ливенов из Кримулды, в особенности владельца поместья Йохана Георга Ливена, видземского ландмаршала, князя Пауля Германа Ливена, его сыновей - пионера железнодорожного дела Пауля Ливена и командующего в Освободительной войне Латвии князя Анатола Леонида Ливена.

Центр также просит переименовать улицу Юриса Озолса 1923-1942 годов рождения, названную в честь бойца разведывательно-диверсионного отдела 5-го управления Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной армии СССР, в улицу Айварса Янэлситиса - экономиста, общественного деятеля Сигулдского края и краеведа 1929-2018 годов. Среди его заслуг - благоустройство пещеры Гутмана и создание сигулдской канатной дороги.