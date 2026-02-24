Заработай 500 евро за сутки: медики раскрыли тайну огромных зарплат

«В объявлениях о работе появляется почти поэтическая фраза: “Сертифицированному специалисту — почасовая ставка от 18,00 евро”. Звучит гордо. “От”. Такое небольшое, полное надежды уточнение. Почти как “с сегодняшнего дня начинается новая жизнь”. Несложно посчитать на калькуляторе: ставка от 18,00 евро в час превращается примерно в 476 евро за суточное дежурство — в зависимости от того, насколько щедро график предусматривает ночные и праздничные часы, а также от того, подкинет ли жизнь часы по принципу “коллега заболел”. Разумеется, если прибавить ночные часы, работу в праздники и дополнительные смены, можно насчитать и более 476 евро за сутки, причём без учёта надбавки за стаж.

Если смело работать на полную ставку — с несколькими суточными дежурствами и небольшим недосыпом в качестве бонуса — то в месяц можно заработать более 3000 евро», — поясняет Елгавская городская больница.

На сайте больницы размещён подробный список требований к кандидатам, а также описаны обязанности и предлагаемые условия работы.