Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии (2)

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 10:43

Важно 2 комментариев

Возмущенный пост о плачевной экономической ситуации в Латвии опубликовал в Фейсбуке Марис Межалс.

В частности, он пишет следующее: минимальной заработная плата в европейских странах — «история успеха» режима «Единства» и Силини. 

Хотя нам годами рассказывали об экономическом прорыве Латвии и её «истории успеха», реальность — в цифрах.

Страны Балтии:

• Литва — 1153 евро

• Эстония — 886 евро

• Латвия — 780 евро

Латвия занимает предпоследнее место в Европейском союзе, опережая только Болгарию (620 евро).
И всё это после более чем 15 лет, в течение которых правительством без перерыва руководил режим «Единства» (с 2009 года под разными названиями).

В заключение я хочу задать прямой вопрос всем политическим лидерам «Единства».

Неужели ВАМ действительно не стыдно сидеть за одним столом в Брюсселе со странами, где минимальная заработная плата составляет 2000–2700 евро, и говорить об «истории успеха» Латвии, в то время как наши люди получают 780 евро?

Поэтому, прежде чем снова говорить в Брюсселе о нашей «незаменимой» роли и преувеличенной важности для европейской безопасности, стоило бы взглянуть на реальность у себя дома — ведь безопасность — это не пустые разговоры, а сильная страна с экономически обеспеченным населением.

Комментаторы живо откликнулись: 

-Когда приоритетом государства является не процветание, а другие вещи. А партия «Единство» находится у власти не с 2009 года, а фактически с 2002 года под названием «Новое время».

-Приоритетом является благополучие государственного управления.

-Низкая минимальная заработная плата объясняется высокой средней заработной платой из-за раздутого государственного аппарата и высоких зарплат государственных служащих! И всё это благодаря вашей зарплате!

