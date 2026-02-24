В частности, он пишет следующее: минимальной заработная плата в европейских странах — «история успеха» режима «Единства» и Силини.
Хотя нам годами рассказывали об экономическом прорыве Латвии и её «истории успеха», реальность — в цифрах.
Страны Балтии:
• Литва — 1153 евро
• Эстония — 886 евро
• Латвия — 780 евро
Латвия занимает предпоследнее место в Европейском союзе, опережая только Болгарию (620 евро).
И всё это после более чем 15 лет, в течение которых правительством без перерыва руководил режим «Единства» (с 2009 года под разными названиями).
В заключение я хочу задать прямой вопрос всем политическим лидерам «Единства».
Неужели ВАМ действительно не стыдно сидеть за одним столом в Брюсселе со странами, где минимальная заработная плата составляет 2000–2700 евро, и говорить об «истории успеха» Латвии, в то время как наши люди получают 780 евро?
Поэтому, прежде чем снова говорить в Брюсселе о нашей «незаменимой» роли и преувеличенной важности для европейской безопасности, стоило бы взглянуть на реальность у себя дома — ведь безопасность — это не пустые разговоры, а сильная страна с экономически обеспеченным населением.
Комментаторы живо откликнулись:
-Когда приоритетом государства является не процветание, а другие вещи. А партия «Единство» находится у власти не с 2009 года, а фактически с 2002 года под названием «Новое время».
-Приоритетом является благополучие государственного управления.
-Низкая минимальная заработная плата объясняется высокой средней заработной платой из-за раздутого государственного аппарата и высоких зарплат государственных служащих! И всё это благодаря вашей зарплате!