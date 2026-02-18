Всего в Латвии в 2025 году зарегистрировано 11 637 новорождённых - на 1 250 меньше, чем годом ранее. В Литве родилось 17 478 детей, сокращение составило 2 608. В Эстонии - 9 092 новорождённых, минус 598 за год.

При этом латвийская статистика позволяет говорить о некотором замедлении спада. В первой половине года рождаемость снижалась на 13,2%, по итогам всего года - на 9,7%. Это означает, что во второй половине года сокращение составило около 6,1%, что уже ближе к эстонскому уровню.

В более широком контексте ситуация выглядит тревожнее. Белоруссия, впервые с 2019 года опубликовав данные за 2024 год, показала падение рождаемости на 50% с 2016 года. В Латвии за тот же период сокращение составило 41,3%. Россия демографические данные засекретила. Украина после 2022 года официальную демографическую статистику не публикует, однако данные органов регистрации показывают 168 778 новорождённых и 485 296 умерших за прошлый год. Соотношение - 2,87 умершего на одного родившегося. В Латвии в 2025 году соотношение родившихся и умерших составило 1 к 2,21.

Численность населения страны за год сократилась с 1 860 600 до 1 823 500 человек. Эти цифры предварительные и будут уточняться, однако тенденция очевидна. Существенное влияние оказывают и украинские военные беженцы, регулярно меняющие страны пребывания.

Сокращение населения усиливает региональный перекос. Люди концентрируются там, где сохраняется инфраструктура и рабочие места, тогда как часть территорий стремительно теряет заселённость. Тем не менее новорождённые фиксируются даже в малых самоуправлениях.

По данным, опубликованным отдельными муниципалитетами, динамика различается. В 2025 году в Риге родилось 3 738 детей против 4 021 годом ранее, в Даугавпилсе - 432 против 490, в Юрмале - 402 против 480. В Марупе показатель почти не изменился - 395 против 396. В Валмиере - 348 против 389, в Тукумсе - 266 против 272, в Кулдиге - 146 против 188, в Гулбене - 103 против 119, в Валке - 42 против 46.

Как подчёркивается в докладе «Латвия 2040: демографическая реальность и сценарии будущего» ассоциированного профессора Рижской школы экономики Зане Варпини, у страны нет заметных преимуществ по здоровью населения, навыкам, инновациям или производительности, которые могли бы смягчить последствия демографического спада. Сохраняется так называемая «двухскоростная» демография: Рига и особенно её пригород продолжают притягивать жителей, тогда как остальная часть страны теряет население быстрее.