Зима сдаёт позиции? В конце недели снег, дождь и ноль с плюсом

В ближайшие сутки небо будет частично облачным, временами ожидается небольшой снег. Сохранится слабый или умеренный мороз, однако в пятницу местами в Курземе столбик термометра поднимется на один градус выше нуля.

В субботу во многих районах ожидается метель, а в воскресенье возможен и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха к концу недели составит 0..+3 градуса.

На следующей неделе при сохранении активности циклонов погода будет сравнительно тёплой, периодически ожидаются снег и дождь. В то же время не исключено возвращение влияния антициклона, что приведёт к более сухой и прохладной погоде.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие недели и температура воздуха, и количество осадков будут близки к климатической норме.