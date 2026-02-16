Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Февраля Завтра: Donats, Konstance
Доступность

Два парня стали самыми молодыми миллиардерами Европы, научив любого желающего создавать сайты

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 20:02

Важно 0 комментариев

Фабиан Хедин, соучредитель шведской платформы искусственного интеллекта Loveable.

Два вчерашних студента из Стокгольма за год превратили эксперимент с ИИ в компанию стоимостью миллиарды долларов. Их платформа Lovable обещает то, о чем давно мечтали предприниматели: создавать сайты и приложения без навыков программирования. Проект стремительно набрал аудиторию, привлек сотни миллионов инвестиций и сделал своих основателей одними из самых молодых миллиардеров Европы.

Шведский стартап Lovable появился в ноябре 2024 года. Уже через восемь месяцев его выручка достигла 100 миллионов долларов — такого темпа роста не демонстрировал ни один технологический проект в истории.

Главная страница Lovable напоминает интерфейс ChatGPT или DeepSeek: пользователь формулирует запрос в чате, а система генерирует результат. Платформа работает на базе разных языковых моделей, включая Google Gemini, и использует принцип «вайб-кодинга»: человек описывает идею, а искусственный интеллект создает дизайн и программный код.

Бесплатная версия позволяет собрать простой сайт или приложение, однако для постоянной работы требуется подписка стоимостью 25 или 50 долларов в месяц. По оценке Forbes, даже такой проект, как примитивная игра «Змейка», при использовании платного тарифа обходится примерно в один доллар.

В конце 2025 года компания привлекла 330 миллионов долларов инвестиций, в том числе от фондов, связанных с Nvidia.

Оценка Lovable достигла 6,6 миллиарда долларов.

Основатели стартапа — 26-летний Фабиан Хедин и 35-летний Антон Осика. Первый - швед, второй - выходец их России. Каждый владеет 24% компании, что эквивалентно примерно 1,6 миллиарда долларов. Оставшиеся 52% распределены между инвесторами. Благодаря этой доле Хедин вошел в число самых молодых self-made миллиардеров Европы.

Фабиан Хедин увлекся программированием еще в школе — вдохновением для него стала игра Minecraft, где он создавал собственные серверы. Позже он писал код для мини-игр и сайтов, а после школы пытался запускать стартапы вместе с друзьями. Он изучал промышленную экономику в Королевском технологическом институте Стокгольма, где через общих знакомых познакомился с Антоном Осикомй.

Осика начал писать код в 12 лет. Он родился в 1990 году в Стокгольме и вспоминал, что по шведским меркам его семья жила небогато. После школы он изучал физику в том же университете, затем работал в лаборатории физики высоких энергий. Однако академическая карьера его не привлекла, и он переключился на технологические проекты.

В свободное время Осика разрабатывал GPT Engineer — проект, который стал предшественником Lovable. В июне 2023 года он выложил его на GitHub, и приложение быстро стало популярным. Осика уволился с работы и вместе с Хедином, который занял пост технического директора, трансформировал сложный инструмент в более доступную платформу. Уже в первые месяцы они привлекли 7,5 миллиона долларов инвестиций.

У Lovable есть и слабые стороны. Платформа превосходно справляется с веб-дизайном, но для создания более сложных приложений по-прежнему требуется вмешательство человека. Несмотря на простоту концепции, создать качественный продукт с помощью Lovable не всегда легко. Пользователи часто советуют дополнительно использовать ChatGPT для более точной формулировки запроса. Кроме того, перед публикацией проекта необходимо настроить параметры безопасности — без базовых технических знаний это сделать непросто. Весной 2025 года из-за ошибки в настройках баз данных были взломаны сотни проектов: злоумышленники получали доступ к данным через публичные ключи в коде. После инцидента компания устранила уязвимость.

Сейчас платной версией Lovable пользуются около 320 тысяч клиентов, преимущественно предприниматели, создающие сайты без привлечения разработчиков. Среди известных клиентов — Uber и Deutsche Telekom: их команды используют платформу для быстрого прототипирования интерфейсов.

Антон Осика на обложке Forbes USA.

Штаб-квартира компании находится в Стокгольме. К концу 2025 года в Lovable работали 120 сотрудников, и после привлечения инвестиций штат планируют как минимум удвоить. Финансовые показатели также демонстрируют резкий рост: если в первой половине 2025 года подписочная выручка составляла около 10 миллионов долларов в месяц, то во второй половине превысила 50 миллионов.

Ожидается, что объем мирового рынка low-code-разработки в 2026 году превысит 30 миллиардов долларов. Рост связан с радикальным ускорением процессов: сроки создания проектов сокращаются до 90%, и то, что раньше занимало месяцы, теперь укладывается в недели или даже дни.

Что касается личной жизни, Антон женат на венгерке Доре Палфи, которая также основала свой стартап для обучения программированию на Python. Своё русское происхождение Осика скрывает, несмотря на то что часто публикует посты в социальных сетях о своей жизни. Там он делится советами о здоровом образе жизни и поддержании молодости.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Важно

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО) (1)

Попытки «очистить эфир» от русского языка — это не защита интересов государства, а дискриминация: Андрей Козлов
Важно

Попытки «очистить эфир» от русского языка — это не защита интересов государства, а дискриминация: Андрей Козлов

Не проходите мимо: от мороза уже погибло 12 человек — младшему 27 лет
Важно

Не проходите мимо: от мороза уже погибло 12 человек — младшему 27 лет (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Попытки «очистить эфир» от русского языка — это не защита интересов государства, а дискриминация: Андрей Козлов

Важно 22:45

Важно 0 комментариев

Недавно Иварс Аболиньш предложил постепенно закрыть русскоязычные частные радиостанции в Латвии, аргументируя это тем, что радиочастоты «принадлежат государству» и государство может распоряжаться ими по своему усмотрению. Данную новость комментирует предприниматель Андрей Козлов.

Недавно Иварс Аболиньш предложил постепенно закрыть русскоязычные частные радиостанции в Латвии, аргументируя это тем, что радиочастоты «принадлежат государству» и государство может распоряжаться ими по своему усмотрению. Данную новость комментирует предприниматель Андрей Козлов.

Читать
Загрузка

Не проходите мимо: от мороза уже погибло 12 человек — младшему 27 лет

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

В первые две недели февраля служба неотложной медицинской помощи (СНМП) в среднем за сутки оказывала помощь и доставляла в лечебные учреждения в среднем шесть-семь человек с переохлаждением или обморожением.

В первые две недели февраля служба неотложной медицинской помощи (СНМП) в среднем за сутки оказывала помощь и доставляла в лечебные учреждения в среднем шесть-семь человек с переохлаждением или обморожением.

Читать

Одно падение — четыре операции: и всё же Линдси Вонн не жалеет, что приехала на Олимпиаду

Важно 20:14

Важно 0 комментариев

Горнолыжнице Линдси Вонн, упавшей в самом начале трассы на Олимпийских играх в Италии, в субботу предстоит очередная — четвертая — операция на ноге. После этого, надеется спортсменка, она сможет вернуться в США, где ее ожидает еще как минимум одна операция.

Горнолыжнице Линдси Вонн, упавшей в самом начале трассы на Олимпийских играх в Италии, в субботу предстоит очередная — четвертая — операция на ноге. После этого, надеется спортсменка, она сможет вернуться в США, где ее ожидает еще как минимум одна операция.

Читать

Росликов объясняет уход депутатов из «Стабильности!» давлением спецслужб и разногласиями по Украине

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов объясняет уход нескольких депутатов из фракций партии в Сейме и Рижской думе как разногласиями по украинскому вопросу, так и "давлением спецслужб" на партию, отмечая при этом, что это не ставит под угрозу участие партии в осенних парламентских выборах.

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов объясняет уход нескольких депутатов из фракций партии в Сейме и Рижской думе как разногласиями по украинскому вопросу, так и "давлением спецслужб" на партию, отмечая при этом, что это не ставит под угрозу участие партии в осенних парламентских выборах.

Читать

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам?

Важно 19:35

Важно 0 комментариев

Наш очередной политик из «бывших» - на сей раз экс-премьер Лаймдота Страуюма – выступила в роли мудрой совы из анекдота про мышей. «Сова, сова, - что сделать, чтобы нас не ели?» - «А вы станьте ежиками!» - «А как стать то?» - «Не знаю, это уже детали, а я стратегией занимаюсь». Так и Страуюма: нам, говорит, нужно поумнеть.   

Наш очередной политик из «бывших» - на сей раз экс-премьер Лаймдота Страуюма – выступила в роли мудрой совы из анекдота про мышей. «Сова, сова, - что сделать, чтобы нас не ели?» - «А вы станьте ежиками!» - «А как стать то?» - «Не знаю, это уже детали, а я стратегией занимаюсь». Так и Страуюма: нам, говорит, нужно поумнеть.   

Читать

Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов

Животные 19:17

Животные 0 комментариев

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Читать