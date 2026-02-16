Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Февраля Завтра: Dzuljeta, Julija
Доступность

Закрыть частное радио на русском языке: NEPLP обвинил Сейм в нерасторопности (2)

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 17:20

Важно 2 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) призывает депутатов Сейма принять решение о поэтапном прекращении работы радиостанций, вещающих на русском языке. В публикации в X председатель совета Ивар Аболиньш заявил, что Латвии не следует финансировать такие станции.

По его мнению, фактически государство уже их поддерживает, поскольку русскоязычные радиостанции бесплатно используют частоты, являющиеся государственной собственностью и «самой ценной частью бизнеса». Это относится и частным радиостанциям, которые вещают на русском языке. 

Аболиньш отметил, что более месяца назад NEPLP направил в Комиссию Сейма по правам человека и общественным делам предложение в течение восьми лет постепенно прекратить вещание радиостанций на русском языке. Он упрекнул председателя комиссии в том, что этот вопрос до сих пор не включён в повестку. Кроме того, он утверждает, что Министерство культуры, под началом Агнесе Лаце, не поддержало такой подход ещё ранее и не проявило интереса к обсуждению.

Аболиньш призвал фракции Сейма и независимых депутатов «подойти к этому вопросу государственно» и поддержать инициативу, прекратив финансирование радиовещания на русском языке за счёт государственных ресурсов.

«Латвия перешла на финансируемое государством образование только на латышском языке, и нет никаких аргументов, чтобы ценные государственные ресурсы тратились на поддержание информационного пространства на русском языке в коммерческой радиосреде», — заявил он.

Ранее сообщалось, что с 1 января было аннулировано разрешение на вещание русскоязычной станции Latvijas Radio 4.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)
Важно

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии
Важно

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам?
Важно

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам? (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов (2)

Животные 19:17

Животные 2 комментариев

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Читать
Загрузка

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят (2)

Мир 18:55

Мир 2 комментариев

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Читать

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД (2)

Важно 18:47

Важно 2 комментариев

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Читать

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

Важно 18:29

Важно 2 комментариев

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Читать

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей (2)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 2 комментариев

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Читать

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание (2)

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 2 комментариев

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Читать

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой (2)

Важно 18:10

Важно 2 комментариев

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Читать