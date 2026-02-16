По его мнению, фактически государство уже их поддерживает, поскольку русскоязычные радиостанции бесплатно используют частоты, являющиеся государственной собственностью и «самой ценной частью бизнеса». Это относится и частным радиостанциям, которые вещают на русском языке.

Аболиньш отметил, что более месяца назад NEPLP направил в Комиссию Сейма по правам человека и общественным делам предложение в течение восьми лет постепенно прекратить вещание радиостанций на русском языке. Он упрекнул председателя комиссии в том, что этот вопрос до сих пор не включён в повестку. Кроме того, он утверждает, что Министерство культуры, под началом Агнесе Лаце, не поддержало такой подход ещё ранее и не проявило интереса к обсуждению.

Аболиньш призвал фракции Сейма и независимых депутатов «подойти к этому вопросу государственно» и поддержать инициативу, прекратив финансирование радиовещания на русском языке за счёт государственных ресурсов.

«Латвия перешла на финансируемое государством образование только на латышском языке, и нет никаких аргументов, чтобы ценные государственные ресурсы тратились на поддержание информационного пространства на русском языке в коммерческой радиосреде», — заявил он.

Ранее сообщалось, что с 1 января было аннулировано разрешение на вещание русскоязычной станции Latvijas Radio 4.