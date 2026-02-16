«Это малоизвестный факт, но именно военно-морские силы на протяжении многих лет поддерживали вклад Эстонии в НАТО. Немногие ВМС могут сказать, что выделяют на операции Альянса 15 или более процентов всего своего флота. Это наш вклад и наша обязанность в рамках коллективной обороны», – сказал командующий ВМС, коммодор Иво Вярк.

Перед отплытием на военно-морской базе состоялось построение экипажа, чтобы близкие моряков, отправляющихся на зарубежную операцию, могли попрощаться с ними перед четырехмесячной ротацией. Экипаж из более чем 30 человек вернется домой летом этого года.

Подруга одного из членов экипажа EML Admiral Cowan Катрийн Ловийс Вильтсин, комментируя отправку своего близкого на операцию, сказала: «Прощаться нелегко, потому что защита государства – это нечто неосязаемое, а он – осязаем, он по-настоящему и каждый день рядом со мной. Именно поэтому разлука так тяжела. Я знаю, что он отправляется туда не просто так – он делает это, потому что по-настоящему верит в свое дело. Поэтому я стараюсь всячески его поддерживать и заботиться о доме, чтобы ему в море было легче сосредоточиться на своей работе».

Военная операция Brilliant Shield, или операция НАТО по коллективной самообороне, была начата после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда силы быстрого реагирования НАТО были приведены в повышенную готовность.

Эстония с 2005 года предоставляет для 1-й постоянной противоминной группы НАТО как штабные корабли, так и минные тральщики. Участие в группе осуществляется в основном на ротационной основе между тремя минными тральщиками ВМС класса Sandown. В прошлом году к противоминной группе НАТО присоединился минный тральщик EML Sakala.

Являясь одной из четырех корабельных групп в подчинении Морского командования НАТО, 1-я постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG1) представляет собой подразделение постоянной готовности, которое обеспечивает экспертные знания в области противоминной борьбы и входит в состав сил первоочередного реагирования. Группа состоит в основном из кораблей стран-союзниц, обладающих противоминным потенциалом, и принимает участие в учениях и маневрах различных государств.