Флагман ВМС Эстонии примет участие в международной военной операции

16 февраля, 2026 17:44

1 комментариев

Минный тральщик ВМС Эстонии EML Admiral Cowan в понедельник отправился из таллиннской Минной гавани для участия в международной военной операции Brilliant Shield в составе 1-й постоянной противоминной группы НАТО.

«Это малоизвестный факт, но именно военно-морские силы на протяжении многих лет поддерживали вклад Эстонии в НАТО. Немногие ВМС могут сказать, что выделяют на операции Альянса 15 или более процентов всего своего флота. Это наш вклад и наша обязанность в рамках коллективной обороны», – сказал командующий ВМС, коммодор Иво Вярк.

Перед отплытием на военно-морской базе состоялось построение экипажа, чтобы близкие моряков, отправляющихся на зарубежную операцию, могли попрощаться с ними перед четырехмесячной ротацией. Экипаж из более чем 30 человек вернется домой летом этого года.

Подруга одного из членов экипажа EML Admiral Cowan Катрийн Ловийс Вильтсин, комментируя отправку своего близкого на операцию, сказала: «Прощаться нелегко, потому что защита государства – это нечто неосязаемое, а он – осязаем, он по-настоящему и каждый день рядом со мной. Именно поэтому разлука так тяжела. Я знаю, что он отправляется туда не просто так – он делает это, потому что по-настоящему верит в свое дело. Поэтому я стараюсь всячески его поддерживать и заботиться о доме, чтобы ему в море было легче сосредоточиться на своей работе».

Военная операция Brilliant Shield, или операция НАТО по коллективной самообороне, была начата после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда силы быстрого реагирования НАТО были приведены в повышенную готовность.

Эстония с 2005 года предоставляет для 1-й постоянной противоминной группы НАТО как штабные корабли, так и минные тральщики. Участие в группе осуществляется в основном на ротационной основе между тремя минными тральщиками ВМС класса Sandown. В прошлом году к противоминной группе НАТО присоединился минный тральщик EML Sakala.

Являясь одной из четырех корабельных групп в подчинении Морского командования НАТО, 1-я постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG1) представляет собой подразделение постоянной готовности, которое обеспечивает экспертные знания в области противоминной борьбы и входит в состав сил первоочередного реагирования. Группа состоит в основном из кораблей стран-союзниц, обладающих противоминным потенциалом, и принимает участие в учениях и маневрах различных государств.

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Бывший игрок сборной Латвии по хоккею Тамбиев стал тренером питерского клуба: СГБ уже в курсе

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) проинформирована о том, что бывший игрок сборной Латвии по хоккею и самый результативный хоккеист в её истории Леонид Тамбиев стал тренером клуба КХЛ «Санкт-Петербург СКА», сообщили агентству LETA в ведомстве.

