Китай под видом культуры может собирать информацию: некоторые депутаты не вняли сигналу СГБ

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 13:40

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

В недавно опубликованном годовом отчёте Служба государственной безопасности (СГБ) указывает, что проводимые в Латвии Китаем культурные мероприятия могут использоваться и для сбора чувствительной информации. Однако предупреждение это никак не повлияло на некоторых политиков, которые приняли предложение посольства Китая отметить вместе Новый год по восточному календарю, сообщает программа Nekā personīga.

Китайский новый год — одно из ключевых событий китайской культуры. Его активно продвигают за рубежом с приходом к власти Си Цзиньпина. В Риге мероприятие организовали Министерство культуры и туризма КНР и Центр китайской культуры. Оно включало дипломатический приём и концерт, который посмотрели несколько сотен человек. Праздник провели в минувшую среду во Дворце культуры VEF.

Среди гостей были представители китайской диаспоры, предприниматели, религиозные деятели и депутаты Сейма — Скайдрите Абрама (вне фракций), Виктория Плешкане (Латвия на первом месте), Рамона Петравича (Латвия на первом месте), Гунарс Кутрис (Союз "зеленых" и крестьян) и Олег Буров (Честь служить Риге). Абрама пояснила: «Мне индивидуально на мою парламентскую э-почту пришло приглашение». Плешкане также подтвердила, что получила приглашение.

По данным Nekā personīga, почётное место рядом с послом Китая Тан Сунгэном занимала Рамона Петравича, возглавляющая парламентскую группу по сотрудничеству с Китаем. Она подчеркнула, что её отношения с послом Китая такие же, как и с другими послами, и ничем не отличаются.

Передача напоминает, что партия «Латвия на первом месте» последовательно развивает контакты с Пекином. В 2024 году депутаты партии посетили Китай за счёт принимающей стороны, а также участвовали в мероприятиях, которые позже китайские власти представили как поддержку своей позиции по Тибету.

Посол КНР в Латвии заявил: «Мы хотим выстраивать любое сотрудничество, основанное на взаимном уважении. С любой партией. Мы очень-очень открыты».

СГБ предупреждает, что Пекин активно использует политику «мягкой силы», чтобы наращивать влияние в политической, научной и медийной среде и добиваться международной поддержки своих позиций, включая вопрос Тайваня и критику ситуации с правами человека.

Эксперт Марис Анджанс считает, что такие мероприятия — инструмент установления контактов и формирования позитивного образа Китая. По его словам, «это мероприятие — инструмент для дальнейших мероприятий, для установления контактов и формирования образа».

Несмотря на предупреждения спецслужб, часть депутатов не видит рисков. Гунарс Кутрис заявил: «Это культурное мероприятие, которое мы с удовольствием посмотрели», добавив, что не считает такие события инструментом политического влияния.

