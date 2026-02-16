Китай под видом культуры может собирать информацию: некоторые депутаты не вняли сигналу СГБ

Китайский новый год — одно из ключевых событий китайской культуры. Его активно продвигают за рубежом с приходом к власти Си Цзиньпина. В Риге мероприятие организовали Министерство культуры и туризма КНР и Центр китайской культуры. Оно включало дипломатический приём и концерт, который посмотрели несколько сотен человек. Праздник провели в минувшую среду во Дворце культуры VEF.

Среди гостей были представители китайской диаспоры, предприниматели, религиозные деятели и депутаты Сейма — Скайдрите Абрама (вне фракций), Виктория Плешкане (Латвия на первом месте), Рамона Петравича (Латвия на первом месте), Гунарс Кутрис (Союз "зеленых" и крестьян) и Олег Буров (Честь служить Риге). Абрама пояснила: «Мне индивидуально на мою парламентскую э-почту пришло приглашение». Плешкане также подтвердила, что получила приглашение.

По данным Nekā personīga, почётное место рядом с послом Китая Тан Сунгэном занимала Рамона Петравича, возглавляющая парламентскую группу по сотрудничеству с Китаем. Она подчеркнула, что её отношения с послом Китая такие же, как и с другими послами, и ничем не отличаются.

Передача напоминает, что партия «Латвия на первом месте» последовательно развивает контакты с Пекином. В 2024 году депутаты партии посетили Китай за счёт принимающей стороны, а также участвовали в мероприятиях, которые позже китайские власти представили как поддержку своей позиции по Тибету.

Посол КНР в Латвии заявил: «Мы хотим выстраивать любое сотрудничество, основанное на взаимном уважении. С любой партией. Мы очень-очень открыты».

СГБ предупреждает, что Пекин активно использует политику «мягкой силы», чтобы наращивать влияние в политической, научной и медийной среде и добиваться международной поддержки своих позиций, включая вопрос Тайваня и критику ситуации с правами человека.

Эксперт Марис Анджанс считает, что такие мероприятия — инструмент установления контактов и формирования позитивного образа Китая. По его словам, «это мероприятие — инструмент для дальнейших мероприятий, для установления контактов и формирования образа».

Несмотря на предупреждения спецслужб, часть депутатов не видит рисков. Гунарс Кутрис заявил: «Это культурное мероприятие, которое мы с удовольствием посмотрели», добавив, что не считает такие события инструментом политического влияния.