«Легальный рэкет»: в соцсети обсуждают обязательные медосмотры (1)

Редакция PRESS 15 февраля, 2026 13:37

Важно 1 комментариев

 Как обычно, сколько людей, столько и мнений: опыт общения с врачами при прохождении медосмотра у всех разный, поэтому кто-то считает эти проверки здоровья полезными, а кто-то видит в них очередной законный способ обобрать население.

"Сегодня при посещении врача по профзаболеваниям, чтобы пройти обязательный медосмотр, в очередной раз прихожу к выводу, что с тем же успехом в этом кабинете вместо врача могла бы сидеть и я - без медицинского образования. Единственная функция этого мероприятия - обеспечить лёгкие деньги для медицинских предприятий", - пишет на платформе "Х" Индра.

В комментариях народ активно делится своими историями о прохождении медосмотра, а также мнениями по этому поводу:

- В кругу моих друзей случалось на обязательном медосмотре выявить серьёзные проблемы со здоровьем. Но там, где большинство - здоровые молодые люди, что там-то искать и проверять?! Изменения в клетках на глаз не видны, максимум, что может медосмотр, это оценить факторы риска.

- Такая же бутафория, как медицинская справка.

- Мне реально хотелось бы знать, есть ли место, где это - не бутафория! Так хотелось бы, чтобы оно нашлось. Если нет, то, может быть, кто-то мог бы найти альтернативу для этой "галочки" и, возможно, с большей пользой оставить эти 70 евро какому-нибудь другому специалисту за консультацию, где это имеет смысл.

- Точно. Зачем там ещё этот анализ крови нужен, который всё равно никто не просматривает, неясно.

- В последний раз, когда я была, были доступны всего двое из всех врачей, поэтому дама в последнем кабинете сказала: "Если хотите, поставлю печати и за остальных специалистов и обследования. Если нет, запишитесь через месяц". Но нос мне осмотрела. 70 евро. Спасибо.

- Могу лишь присоединиться! Мой опыт: заплатив 15 евро, можно получить печать (о пройденном обязательном медосмотре) за пару минут и чек за это тоже получить. Такой "легальный" государственный рэкет получается - обеспеченный доход для определённой группы врачей без проведения каких-либо реальных проверок и т.д. Это надо прекратить!!!

- Закон требует, галочку ставят, бумаги в порядке.

- Тут палка о двух концах. Нередко случается, что что-нибудь выловят. Услуга норм, но цена её сильно завышена - адекватно было бы около десяти евро за то время и внимание, что мы получаем.

- О да. То же самое с медкомиссией на права. Больше всего времени у меня заняло заплатить за это в кассе.

- Ммм, маленькие вкусненькие бизнесы с печаточками. Небольшие денежки, но плательщиков множество. Обязательный медосмотр, первая помощь, санкнижка, курсики и сертификатики для ГПСС, специалистов по безопасности труда, защите данных и т.п. Ням-ням.

- По сути это бумажка для снятия ответственности с работодателя. Связь с безопасностью труда или здоровьем - почти нулевая. Куда больше смысла было бы, если бы её разрешили выдавать семейным врачам. Хотя бы и платно. Потому что теперь, если сам не скажешь, что у тебя эпилепсия, никто и не узнает.

- Примерно также с наркологом для Земессардзе. Этот врач даже не посмотрел на меня, когда подписывал справку о соответствии для службы в Земессардзе. Эту справкуможет получить любой псих, который ещё не стоит на учёте.

- То же самое - каждый год учителям платить за выдачу бланка u/27, чтобы положить в школьную папку, что работать в школе можно.

- Да, у нас в среду было, но когда понадобилось медкомиссию на права проходить, куда эти данные пропали, ведь только что пройдено?

- Жаль. Мне вот на обязательном медосмотре доктора очень хорошие рекомендации дали.

- Мне больше всего понравилось - через две недели приехать за бумагами... Может, сейчас что-то изменилось, не знаю! Вроде бы век технологий и всё такое.

- Для этого мероприятия кабинет вообще не нужен.

- Идея хороша, но всё это мероприятие испортили врачи и поликлиники, которые видят только дензнаки в евро.

 

В пятницу, 13 февраля, несмотря на предупреждение о сильном снегопаде, в столичном общественном транспорте "снежных билетов" не было, поскольку, по словам исполнительного директора города Риги Яниса Ланге, не прогнозировался столь большой объём снега, чтобы городские службы с ним не справились. 

На следующей неделе в Латвии сохранится морозная погода, местами по ночам ожидаются очень сильные холода, но в конце недели температура воздуха повысится и в западных районах приблизится к нулевой отметке, прогнозируют синоптики.

Можем лишь догадываться, что такого написала автоперевозчику Ecolines депутат Рижской думы Лиана Ланга, но об итоге сообщила она сама в соцсети - компания заблокировала её на своей странице. Это видно на скрине, сделанном в пятницу, 13 февраля.

Не особо популярной стала новость о том, что Национальный ботанический сад в Саласпилсе ликвидируется как самостоятельное учреждение - он станет подразделением Управления охраны природы. При этом сообщалось, что сад будет работать, как и раньше, а объединение связано с экономией и борьбой с бюрократией.

То ли это вчерашний Валентинов день так действует, то ли весенние флюиды уже в воздухе витают, но режиссёр Алвис Херманис ни с того, ни с сего решил попробовать себя в литературе. Причём в очень особом жанре, а именно утопии. Сам он призывает относиться к ней с "известной долей юмора", но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки...

Алексей Навальный умер от отравления эпибатидином — ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, заявили Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды. Это вещество несколько независимых лабораторий обнаружили в сэмплах биоматериалов покойного политика, которые его семья смогла вывезти за границу.

