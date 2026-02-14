Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Величайшее преступление: как роза… нарушила нормативный акт (1)

Редакция PRESS 14 февраля, 2026 15:10

Важно 1 комментариев

Нет, вы не ошиблись, роза должна быть с маленькой буквы: речь идёт именно о растении. Которое посмело наглым образом разрастись до такой степени, что перестал быть виден номер дома. Эту историю рассказала в "Фейсбуке" журналист и телеведущая Анита Даукште. Вот как всё случилось.

"Когда мне муж вчера вечером сообщил, что его вызывают по повестке в административную комиссию Адажского краевого самоуправления, чтобы наказать за то, что роза заслонила номер дома, я сначала решила, что он лишился способности тонко пошутить, но, конечно, из вежливости я засмеялась. Но оказалось, что мой муж всё ещё способен шутить, если только есть тому причина, однако на сей раз всё совершенно серьёзно. Муниципальная полиция Адажского края прислала ему целых два письма в принадлежащий ему дом в Царникаве (в маленьком переулочке, к тому же зимой там не живут) - и протокол об административном нарушении, и повестку (!), где два инспектора в поте лица старались изложить суть жуткого "преступления", наказания и, конечно, сочинили вызов в "суд", то есть административную комиссию.

[...] В прошлом году на рождественской неделе, 22 декабря, инспектору муниципальной полиции Х (имя известно, но упоминать не буду) делать было нечего, и он решил потратить бензин, щедро оплаченный налогоплательщиками края, покатавшись по окраинным улочкам Царникавы, где зимой в основном никто не живёт. И вот удача! Именно возле дома моего мужа он зафиксировал розу, которая щедро разрослась, прибитую ветром к стене дома и закрывшую номер! Инспектор зафиксировал фотофакт, а на другой день его коллега сочинила красивый и пространный документ, упомянув энное количество статей нормативных актов, которые нарушила роза... сорри, мой муж, не присмотревший за этими чёртовыми растениями в своём саду. Письма дошли до почтового ящика 29 декабря, как раз перед Новым годом, а раз в доме никто не живёт, то и не пришло в голову ходить туда и что-то смотреть.

Короче, теперь мужу придётся в рабочее время идти в административную комиссию, показать фото с обломанной уже розой и чистой табличкой с номером и ждать кары с опущенной головой (.... штраф до 70 евро).

Вместо дружеского звонка или электронного письма с предупреждением от муниципальной полиции - мол, уберите это дерево, куст, розу и т.д. с номера дома, тут целая бюрократическая процедура и разбазаривание денег на действия, бессмысленные с точки зрения общественной безопасности и порядка.

Я подумала об этом, и у меня возникло несколько душевных рекомендаций ряду должностных лиц: 

1) Адажскому краевому самоуправлению - улучшить связь с населением: если уж электронно можно их оповестить о налоге на недвижимость, то можно было бы и в таких случаях; посмотреть, какие функции муниципальной полиции можно было бы упразднить; понять, что из-за таких случаев люди декларируются в других местах, покидая край, где их не уважают и считают дойной скотинкой, с которой только и можно, что собирать налоги и штрафы;

2) главе комиссии Сейма по управлению государством и по самоуправлению Олегу Бурову - заняться целесообразностью существования административных комиссий в самоуправлениях: может быть, стоит дать волю инициативе Рижской думы и поменять 29 законов, чтобы самоуправления могли эти комиссии ликвидировать;

3) главе VARAM Раймонду Чударсу - посмотреть, насколько мелочно самоуправления регламентируют свои правила, не должны ли они их применение иногда сверять с элементарным здравым смыслом, если уж с приумножением бюрократического бремени и выполнением бессмысленных действий не получается;

4) для борца с бюрократией Яниса Эндзиньша здесь вообще открылось бы широкое поле для работы..."

Иллюстративное фото.

Комментарии (1)

