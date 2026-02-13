Троллейбус устал бороться со снегом и загорелся. Гололедица парализовала движение на мостах (видео)

Из-за скользкого покрытия грузовики и троллейбусы не могли подняться на виадук на улице Бривибас, а также на Вантовый мост в обоих направлениях. Троллейбусы приходилось подтягивать, чтобы помочь им преодолеть подъём.





Stāvēju 40 minūtes. Tramvajs apstājās un kā redzams tā vadītājs no gājēju celiņa ņēma smiltis un meta trolejbusam zem riteņiem, kamēr tas kārpījās augšā. Neredzēju nevienu satiksmes avārijas dienestu. pic.twitter.com/uJIlkqAUyG — Edmunds Vanags (@e_vanags) February 13, 2026

С пятницы в Риге и по всей Латвии продолжается сильная метель. Движение замедлено, происходят аварии, что дополнительно осложняет ситуацию.

Во второй половине дня на улице Бривибас загорелся троллейбус 4-го маршрута. Как сообщила представитель «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане, в моторном отсеке возникло задымление и пламя, которое водитель вовремя заметил и самостоятельно потушил. Пострадавших нет.