Налог на дороги для грузовиков расширяют. Фермеров — пощадили

Платить по-прежнему обязаны только грузовые автомобили полной массой свыше 3000 кг. Для легковых машин виньетки не требуются.

Главное изменение - расширение списка дорог, на которые распространяется сбор. Ранее часть перевозчиков в транзите объезжала платные участки по региональным дорогам. Теперь плата будет действовать и на дорогах, которые фактически используются как объездные пути вокруг главных трасс.

Сбор распространится на все участки, ведущие к пограничным пунктам Терехово, Гребнево и Патерниеки, а также на основные подъезды к портам Латвии. Это означает, что плата будет применяться фактически ко всему маршруту до границы и к ключевым логистическим направлениям.

В Министерстве сообщения поясняют, что цель изменений - защитить региональные дороги от разрушения тяжёлым транспортом и обеспечить средства на их восстановление.

Ставки для грузовиков класса N1 с полной массой 3001-3500 кг в 2026 году сохранятся на уровне 2025 года. С 2027 года их планируется пересмотреть.

Крестьянские хозяйства после регистрации в Службе поддержки села освобождаются от покупки виньетки на девять месяцев - с 1 марта по 30 ноября - вместо прежних 2,5 месяца. Также 50-процентная скидка на один грузовик класса N1 предоставляется многодетным семьям и семьям реэмигрантов при покупке виньетки на 30 дней или на год.