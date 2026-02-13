Сколько ещё раз потребуют отставки Силини? Оппозиция не спешит брать власть

По его словам, сейчас в парламенте это превратилось в своего рода ритуал, когда Сейму необходимо продемонстрировать «свою позицию и хребет».

«Сейчас в Сейме это превратилось в своего рода ритуал, когда ему нужно продемонстрировать свою позицию и хребет», - отметил Розенвалдс.

Политолог считает, что ни коалиция, ни оппозиция в действительности не заинтересованы в смене власти. По его оценке, коалиция в случае давления мобилизуется, а оппозиция вовсе не стремится прийти к власти.

«Никто этого не хочет - все понимают, что коалиция соберётся с силами, а оппозиция вовсе не жаждет оказаться у власти», - подчеркнул он.

В расширенном комментарии Розенвалдс также рассуждает о том, сколько раз ещё может быть поднят вопрос об отставке Силини и сможет ли нынешнее правительство продержаться до выборов нового Сейма.