Силиня ухватилась за «Рейнметалл». Премьер в Мюнхене продвигает военный завод в Латвии

Во время Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Эвика Силиня встретилась с владельцем и председателем правления промышленно-технологического холдинга Czechoslovak Group Михалом Стрнадом. Стороны обсудили возможности сотрудничества и размещения производства в Латвии.

По словам Силини, конференция стала «особой точкой опоры» для взаимодействия с Rheinmetall. Год назад в Мюнхене она впервые встретилась с руководителем немецкого концерна Армином Паппергером и договорилась о сотрудничестве по созданию в Латвии завода по производству боеприпасов. В сентябре был подписан меморандум о взаимопонимании.

«Теперь, спустя год, приятно обсудить, что проект продвигается вперёд», - заявила премьер-министр.



Силиня подчеркнула, что развитие военной индустрии важно не только для национальной безопасности и устойчивости, но и для экономического роста страны.

«Чтобы усилить конкурентоспособность латвийской индустрии, сотрудничество с международно опытными партнёрами имеет значение», - отметила она, комментируя интерес чешской компании к производству в Латвии.



Премьер находилась в Мюнхене с рабочим визитом, где помимо участия в конференции провела ряд двусторонних встреч с официальными лицами и представителями международного бизнеса.