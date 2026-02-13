Всё надежно и стабильно: хватит ли газа в хранилище Инчукалнса на зиму?

Представители МКЭ еженедельно встречаются с единым оператором по транспортировке и хранению газа "Conexus Baltic Grid" ("Conexus"), чтобы обсудить актуальную ситуацию в сфере безопасности поставок природного газа и цен на энергоресурсы, а при необходимости своевременно принять корректирующие меры.

Январь в Латвии и во всем регионе Балтийского моря был холоднее обычного, поэтому природный газ активно использовался как для отопления, так и для производства электроэнергии. Из-за нетипичных холодов потребление газа выросло также в Литве, Эстонии и Финляндии.

В настоящее время в Инчукалнском подземном газохранилище доступно 6,2 тераватт-часа (ТВт/ч) природного газа, что составляет 24% технической мощности хранилища. Для сравнения: в 2025 году общее потребление природного газа в Латвии составило 8,7 ТВт/ч.

Якобсоне отметила, что, несмотря на вызовы, связанные с погодными условиями, система газоснабжения в Латвии работает безопасно и стабильно. Газ подается из хранилища, а также поступает через латвийско-литовский газопровод Киеменай.

Инчукалнское газохранилище пользователи системы традиционно заполняют в летний сезон, однако в настоящее время закачка природного газа возможна и в зимний период.

В министерстве также отметили, что биржевая цена на природный газ, которая часто используется в качестве ориентира, остается стабильной. Прогноз на следующий месяц составляет 32 евро за мегаватт-час, что ниже показателя годичной давности. Это указывает на отсутствие напряженности в поставках газа в Европе.

