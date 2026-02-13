Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На парковке у магазина задним ходом сбил женщину и наехал на неё: подробности ДТП (1)

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 13:04

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

18 марта прошлого года около 09:15 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Вентспилсе, на улице J. Poruka, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина.

Сотрудники Северного округа Управления Государственной полиции Курземе начали уголовное расследование по данному факту, и в его ходе было установлено, что мужчина, находясь на стоянке торгового центра, управляя транспортным средством «Volkswagen Crafter», начал маневр задним ходом, но перед началом движения не убедился в его безопасности и не сделал все возможное, чтобы не подвергнуть опасности других участников дорожного движения.

В результате задней частью транспортного средства произошло столкновение с женщиной-пешеходом, которая находилась позади автомобиля, в результате чего она упала на землю.

После столкновения мужчина не остановил транспортное средство, а продолжил движение задним ходом, не убедившись в безопасности дорожного движения и возможных опасностях, в результате чего наехал на пожилую женщину, которая в тот момент лежала на земле.

Женщина получила тяжелые телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, но там скончалась от полученных травм.

Водитель автомобиля никогда не попадал в поле зрения полиции и сотрудничал с полицией во время расследования. Окружающие, которые находились на месте происшествия, сразу же оказали женщине первую помощь, но, к сожалению, травмы были несовместимы с жизнью.

Сотрудники Государственной полиции завершили расследование по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, если оно было совершено лицом, управляющим транспортным средством, и если это привело к смерти человека, и направили материалы уголовного дела в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования.

В соответствии с Уголовным кодексом, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до пяти лет. Размер наказания будет определен судом.

ФОТО Госполиции

